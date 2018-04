Domenica In vs Domenica Live | ascolti pomeriggio 15 aprile

Craig Warwick dopo l'Isola dei Famosi a Domenica Live : «Ho paura di essere aggredito da Franco» : Faccia a faccia tra Craig Warwick e Franco Terlizzi a Domenica Live. Il sensitivo inglese continua a ribadire che l'altro concorrente dell' Isola dei Famosi ha avuto atteggiamenti omofobi nei suoi ...

Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018. Che Tempo che Fa vince con il 15.7%-14.7%. Per The Wall solo il 10.8% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.935.000 spettatori pari al 15.7% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.289.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.005.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.556.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Allegri e Sarri : cosa cambia per Domenica : Il derby romano non ha tradito e, a dispetto dello 0-0 finale, è stato intenso, emozionante, combattuto, con una splendida cornice all'interno dell' Olimpico . È mancato il gol, ma tutte e due ci ...

Domenica In : Mara Venier torna in RAI alla conduzione del programma? L’indiscrezione : Domenica In: Mara Venier torna in Rai alla conduzione del programma? Pare che siano queste le ultime novità che riguardano la spumeggiante opinionista dell’Isola dei Famosi 2018. Mara Venier lascia Mediaset per la Rai? Le ultime news Zia Mara, la bionda frizzante e solare che ogni lunedì sera all’Isola dei Famosi, ci delizia con la sua verve e le sue battute, sempre sul pezzo, come direbbe la D’Urso, pare che stia per traslocare in Rai. Da ...

Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale - Marco Carta - Elena Sofia Ricci tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Ventiseiesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato che si sta dimostrando un totale insuccesso. Dopo il nero periodo autunnale, la risalita del periodo natalizio aveva fatto ben sperare, ma appena terminate le vacanze natalizie il programma è ripiombato in ascolti molto bassi. E per […] L'articolo Domenica In – Ventiseiesima puntata del 15 aprile 2018 – Paola Barale, ...

Loredana Lecciso - tutta la verità su Albano e Romina a Domenica Live Video : Ultime news su #Albano Carrisi e #Loredana Lecciso: la ex compagna del cantante è stata ospite da Barbara D'Urso a #Domenica Live per raccontare tutta la verita' sulla fine della loro storia: qual è il reale motivo della rottura? Loredana Lecciso a Domenica Live: 'Romina Power ha oltrepassato i limiti lavorativi con Albano' Visibilmente dimagrita e contrita, Loredana Lecciso ha accettato di essere intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live ...

Domenica prossima la maratona teatrale "Passaggi di scena" al Teato dei Servi : Quattro attrici si faranno portatrici di questo sentimento d'assenza riportando anche episodi di cronaca realmente accaduti. Ore 21.10 Laboratorio teatrale "Specchi magici" , Meccanismi teatrali in ...

PAOLA BARALE / Il ringraziamento a Cristina Parodi : "È stato un tuffo nel passato" (Domenica In) : PAOLA BARALE ospite di Domenica In: con Cristina Parodi parlerà anche di Make Cup Cake, il suo nuovo progetto web. Lunedì ospite anche a Che fuori tempo che fa da Fabio Fazio(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:58:00 GMT)

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : i risultati di Domenica 15 Aprile. Primi singolari del main draw - Seppi e Cecchinato si qualificano : E’ cominciato il Masters 1000 di Montecarlo. Prime sfide sulla terra rossa del Principato per quanto riguarda il tabellone principale. Una giornata che ha sorriso al Tennis russo, viste le vittorie di Kachanov e Medvedev, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiano Kokkinakis e l’ungherese Fucsovics. Nel terzo singolare di questa domenica successo per il tedesco Mischa Zverev in tre set sul canadese Auger-Aliassime. Si ...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di Domenica 15 aprile. Assegnati gli ultimi titoli : A Gold Coast (Australia) si sono conclusi i Giochi del Commonwealth. Di seguito i risultati e i podi di oggi domenica 15 aprile. ATLETICA: Maratona (maschile) – Vince l’australiano Michael Shelley (2h16:46) davanti all’ugandese Munyo Solomon Mutai (2h19:02), terzo lo scozzese Robbie Simpson (2h19:36). Maratona (femminile) – Trionfo della namibiana Helalia Johannes (2h32:40) che si lascia alle spalle le australiane Lisa Weightman (2h33:23) ...

