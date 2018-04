“Dolori mortali!” Lo straordinario coraggio di Lily A 9 anni contrae un tumore | da quel

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il suo più grande sogno era danzare e nonostante tutte le difficoltà che la vita le ha messo davanti ci è riuscita.Douglas è una bambina britca di appena 9a cui purtroppo è stato diagnosticato il sarcoma di Ewin, una rara e aggressiva forma dialle ossa. Damomento è iniziata per la piccola una battaglia senza sosta, ma né cancro, né chemioterapia, né interventi chirurgici sono riusciti a fermarla nel perseguire la passione più grande della sua vita. La bambina dopo la diagnosi non ha voluto affatto smettere di ballare e la cosa più stupefacente è che ha continuato a vincere un premio dopo l’altro, arrivando a ottenere ottanta titoli nella break dance e nel freestyle. La pista da ballo è la sua seconda casa, l’unico posto in cui vuole stare ed è così determinata e talentuosa da essersi qualificata ai Campionati Europei.è uno ...