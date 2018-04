Diritti tv | stop a bando

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) Roma, 16 apr. – (AdnKronos) – Prima di lanciare la propria offerta suitelevisivi del campionato di calcio di Serie A, Sky Italia ha deciso di chiedere per vie legali al Tribunale di Milano una verifica dell’aderenza deldi Mediapro alle leggi italiane, alla legge Melandri e alle recenti indicazioni dell’Autorità della concorrenza, ottenendone la sospensione sino al 4 maggio.“Ildi Mediapro per l’assegnazione deitelevisivi del campionato di calcio della Serie A solleva così tante perplessità da rendere necessario verificarne la legalità prima di presentare importanti offerte”, spiega l’emittente satellitare in una nota.Sky sottolinea di voler “continuare a garantire agli abbonati un prodotto di qualità, nella piena libertà e autonomia giornalistica e editoriale in un sistema non discriminatorio e di ...