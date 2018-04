Diritti tv | Sky ottiene sospensione bando Mediapro Ultime notizie | Tribunale di Milano

Diritti tv - Sky ottiene la sospensione del bando Mediapro : “Verificare il rispetto delle leggi e delle indicazioni Agcm” : Le offerte per la trasmissione delle partite di Serie A del triennio 2018-2021 dovranno attendere. Sky ha ottenuto dal Tribunale di Milano una verifica dell’aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, alle legge Melandri e alle indicazioni giunte dall’Agcm con la conseguente sospensione fino al 4 maggio. Un altro stop quindi per la vendita dei pacchetti strutturati dall’intermediario spagnolo che ha acquistato i Diritti ...

Da Vasco a Morricone mille artisti contro Sky : pagate i Diritti d'autore : Musica e cinema italiani alleati contro Sky. mille artisti e autori, tra cui star come Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ennio Morricone, Gabriele Salvatores, hanno firmato un appello a difesa del diritto d'...

Diritti tv Serie A - Sky studia un’offerta importante : Nonostante i timori di Mediapro a seguito dell'accordo tra Sky e Mediaset, l'emittente satellitare starebbe lavorando a una maxi offerta per i Diritti della Serie A. L'articolo Diritti tv Serie A, Sky studia un’offerta importante è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - l'accordo tra Sky e Mediaset favorisce il canale della Lega : Un mercato stravolto dall'accordo tra Sky e Mediaset, ma nessun problema a presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro entro i termini previsti, ossia il 26 aprile. È quanto sostengono da ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures (MediaPro) : «Accordo Sky-Mediaset cambia mercato» : L’accordo tra Mediaset e Sky Italia — che potrebbe portare a ridimensionare il ruolo di Premium, la pay tv del Biscione — cambia la situazione del mercato dei Diritti reelativi al calcio e potrebbe rendere la Lega Serie A “più recettiva” alla proposta di Mediapro di creare un canale dedicato al campionato da distribuire su diverse piattaforme. E’ quanto sostiene in un’intervista a Reuters Jaume ...

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Diritti d'autore - Sky : "No al monopolio della Siae - ora più trasparenza" : MILANO - Continua la battaglia tra Sky e Siae sui Diritti d'autore, con una dura e articolata presa di posizione dell'emittente televisivia che ha scoperchiato il vaso di Pandora rifiutando il ...