Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Sky ottiene sospensione bando MediaPro fino al 4 Maggio

Diritti Tv - pubblicato invito a offrire relativo al pacchetto Dirette Serie B 2018 - 2021 : Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) pubblica il presente invito alla presentazione di Offerte per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi relativi al campionato di Serie B delle Stagioni Sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nel rispetto delle previsioni del suddetto Decreto e delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - verso asta Rai - Mediaset per la Coppa Italia e SuperCoppa : Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i Diritti tv della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana, tradizionalmente trasmesse in chiaro e in esclusiva dalla tv di Stato. La commissione Diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e ...

Nonostante i timori di Mediapro a seguito dell'accordo tra Sky e Mediaset, l'emittente satellitare starebbe lavorando a una maxi offerta per i Diritti della Serie A.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures (MediaPro) : «Accordo Sky-Mediaset cambia mercato» : L’accordo tra Mediaset e Sky Italia — che potrebbe portare a ridimensionare il ruolo di Premium, la pay tv del Biscione — cambia la situazione del mercato dei Diritti reelativi al calcio e potrebbe rendere la Lega Serie A “più recettiva” alla proposta di Mediapro di creare un canale dedicato al campionato da distribuire su diverse piattaforme. E’ quanto sostiene in un’intervista a Reuters Jaume ...

Ora che il bando è stato pubblicato i broadcaster si preparano a presentare le offerte, ma restano diverse incognite. anche beIN Sports potenzialmente interessato.

Mediapro ha fatto la sua mossa: il gruppo spagnolo ha pubblicato i pacchetti per i Diritti tv della Serie A

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - ecco bando MediaPro rivolto agli operatori della comunicazione : Invito per operatori della comunicazione a Presentare Offerte per i Diritti audiovisivi <a href="http://imaginanews2.MediaPro.es/rf/repo/WCM-MediaProItalia/Invito-a-presentare-offe...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «Accordo Sky-Mediaset non cambia nulla» : Almeno ufficialmente, non si registrano particolari allarmi fra i club di Serie A dopo l'accordo fra Sky e Mediaset che ha cambiato lo scenario del mercato televisivo italiano mentre entrava nel vivo la partita dei Diritti tv, con oltre un miliardo a stagione in palio per la Lega. In attesa del bando con cui Mediapro in serata renderà noti i pacchetti con cui intende rivendere le partite del campionato rientrando dell'investimento, in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - annuncio di MediaPro per invito a presentare offerte : In data odierna MediaPro Italia S.r.l. pubblica sul proprio sito (www.MediaProitalia.tv) l'invito a presentare offerte per i Prodotti Audiovisivi del Campionato di Serie A relativo al triennio 2018/2021. Il menzionato invito è riservato, così come previsto dalla normativa applicabile, agli Operatori della Comunicazioni. Si invitano tutti gli Operatori interessati a partecipare alla procedura competitiva e presentare le loro offerte ...

oggi gli spagnoli dovrebbero presentare i pacchetti e sceglieranno tra due strade che potrebbero avere conseguenze diverse. Sky attende e prepara la sua strategia.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - negli incontri MediaPro propone «progetto credibile» : Seppure in ritardo rispetto all'iniziale tabella di marcia, MediaPro prova a conquistare la fiducia dei broadcaster italiani. Dopo una lunga riflessione, l'intermediario spagnolo che con un'offerta di 1,05 miliardi di euro su base annua, si e' aggiudicato la gestione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, ha rotto gli indugi: entro sabato, probabilmente gia' domani, presentera' al mercato e ai potenziali acquirenti i pacchetti ...

Entro domani l'intermediario spagnolo dovrebbe presentare i pacchetti dei diritti Tv della Serie A. Sky e Mediaset pronte a scendere in campo con le rispettive offerte.