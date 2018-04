Diritti Tv | pubblicato invito a offrire relativo al pacchetto Dirette Serie B 2018 - 2021

digital-news

#DirittiTv, pubblicato invito a offrire relativo al pacchetto Dirette #SerieB 2018 - 2021

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale ProfessionistiB (LNPB) pubblica il presentealla presentazione di Offerte per l’acquisizione in licenza diAudiovisivi relativi al campionato diB delle Stagioni Sportive/2019, 2019/2020 e 2020/, nel rispetto delle previsioni del suddetto Decreto e delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.323/17/CONS del 27 luglio 2017 e dall’Autorità...