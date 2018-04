Diritti Tv | Lega A | serve soluzione rapida nell’interesse del calcio

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 aprile 2018) “LaSerie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro suidel campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale dele dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizionedi qualsivoglia controversia fra le parti”. LaA commenta così la notizia della sospensione fino al 4 maggio ottenuta da Sky Italia, che si è rivolta al Tribunale di Milano per “una verifica dell’aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, alla legge Melandri e alle recenti indicazioni dell’Autorità della concorrenza”. “Nessun ulteriore giudizio può essere espresso dallaSerie A non conoscendo allo stato i contenuti degli atti di cui si legge nelle agenzie”, aggiunge la nota di via ...