Diritti calcio | il tribunale di Milano blocca MediaPro | la serie A in tv nel caos

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...

Diritti tv - ecco il bando di Mediapro : niente esclusive a Sky all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...

Mediapro incontra i vertici di Mediaset e Sky - parte la trattativa per i Diritti tv del calcio : Comincia ufficialmente la trattativa per i diritti tv. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'ad di Mediapro Jaume Roures ha chiesto un incontro a Mediaset e Sky per sondare il terreno e capire le ...

MEDIAPRO - Diritti TV 64 MILIONI ALLA SERIE A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio : sfida a sorpresa a Sky? : MEDIAPRO, DIRITTI tv 64 MILIONI alla SERIE A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Diritti tv - Mediapro ha versato in Lega Calcio l'acconto di 50 milioni : ROMA - E' appena stato notificato alla Lega Calcio di serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro . Il gruppo audiovisivo spagnolo, vincitore del ...

Calcio - Diritti tv : via libera dell'Antitrust a Mediapro : Via libera dell'Antitrust alla assegnazione dei diritti audiovisivi per il territorio italiano relativi al Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore di Mediapro, l'intermediario ...

Calcio - rivoluzione Serie A : i Diritti tv al colosso spagnolo Mediapro : Nulla osta dell'antitrust all'assegnazione dei diritti televisivi del Campionato di Calcio di Serie A per il triennio 2018/2021 a favore dell'intermediario Mediapro come deliberato il 7 febbraio...

Calcio e Diritti tv. Adesso ci sono nuovi criteri di ripartizione - : Arrivano i nuovi criteri per la ripartizione fra le squadre di Serie A dei ricavi dai diritti televisivi del Calcio. Ieri il ministro per lo sport Luca Lotti, insieme con il presidente del consiglio, ha firmato il decreto attuativo della legge Melandri in materia che stabilisce tre principi per la suddivisione: la quota da dividere in ...

Lotti : «Domani firmeremo decreto sulla riorganizzazione dei Diritti tv del calcio» : «Domani firmeremo il decreto sulla riorganizzazione dei diritti televisivi del calcio, la cosiddetta legge Melandri. La riforma con la riorganizzazione dei diritti televisivi era annunciata grazie ad una norma di un anno fa: arriviamo ora con i decreti attuativi. Possiamo dare questa notizia». Lo ha detto il ministro per lo sport, Luca Lotti, parlando all'emittente Lady Radio. Il decreto, si apprende, conterra' misure per ridurre il ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Antitrust scrive a Lega Calcio su dossier assegnazione : L'Antitrust scrive alla Lega Calcio per chiedere informazioni in merito al dossier sull'assegnazione dei Diritti tv della Serie A a Mediapro: a quanto apprende l'Adnkronos la missiva è partita a una decina di giorni di distanza dalla notifica della documentazione da parte della società spagnola all'Autorità, avvenuta lo scorso 7 febbraio. Non è inusuale, sempre secondo quanto si apprende, che un'Autorità scriva ...

Calcio - Diritti tv ai cinesi : Oriental Hontai Capital si prende Mediapro : I diritti del Calcio della Lega di A adesso finiscono in mani cinesi. Di fatto il gruppo cinese Orient Hontai Capital ha acquisito il 53,5 per cento di Mediapro il gruppo che aveva ottenuto i diritti del campionato. Mediapro deteniene in questo momento i diritti di A e quelli del Calcio spagnolo.L'annuncio dell'acquisizione delle quote da parte dei cinesi è arrivato dalla stessa Mediapro. Il gruppo di Barcellona precisa che Orient ...