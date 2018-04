DIRETTA Atp Montecarlo 2018 streaming video e tv | Lorenzi sotto contro Herbert

DIRETTA/ Atp Montecarlo 2018 streaming video e tv : Djokovic dominante - Raonic sfiora il flop! : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario e risultato delle partite che si giocano per il primo turno del torneo Master 1000. Rafa Nadal è la testa di serie numero 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:10:00 GMT)

DIRETTA / Atp Montecarlo 2018 streaming video e tv : Nishikori domina su Berdych (tennis) : DIRETTA Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: orario e risultato delle partite che si giocano per il primo turno del torneo Master 1000. Rafa Nadal è la testa di serie numero 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:35:00 GMT)

Atp Montecarlo 2018/ Streaming video e DIRETTA tv - orario delle partite (tennis - oggi) : diretta Atp Montecarlo 2018, info Streaming video e tv: orario e risultato delle partite che si giocano per il primo turno del torneo Master 1000. Rafa Nadal è la testa di serie numero 1(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 01:00:00 GMT)

DIRETTA/ Atp San Paolo - finale Fognini-Jarry (risultato finale 2-1) streaming e tv : impresa del ligure! : Atp San Paolo 2018: DIRETTA Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 18:15:00 GMT)

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : Fognini vince il torneo! 1-6 - 6-1 - 6-4 sul cileno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : 2-0 nel terzo set - subito break dell'azzurro! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, dopo per punto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : 1-1 - si decide tutto nel terzo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il sudamericano è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA ...

DIRETTA/ Atp San Paolo - finale Fognini-Jarry (risultato live 0-1) streaming e tv : il cileno domina il 1^ set : Atp San Paolo 2018: DIRETTA Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:59:00 GMT)

DIRETTA/ Atp San Paolo 2018 - finale Fognini-Jarry (risultato live 0-0) info streaming e tv : si comincia! : Atp San Paolo 2018: Diretta Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:07:00 GMT)

LIVE Fabio Fognini-Nicolas Jarry - Finale ATP San Paolo 2018 in DIRETTA : l’azzurro a caccia della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fabio Fognini-Nicolas Jarry, Finale del Torneo ATP di San Paolo. Sulla terra rossa brasiliana, il ligure partirà con tutti i favori del pronostico contro il cileno e andrà a caccia della vittoria. Il cileno è la prima Finale in un ATP, Fognini non ha ancora perso un set in questo torneo e va a caccia del sesto titolo ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. OASport vi propone la DIRETTA LIVE ...

Atp San Paolo 2018 - finale/ DIRETTA Fognini-Jarry : info streaming e tv - la scheda del cileno (oggi - 4 marzo) : Atp San Paolo 2018: Diretta Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:44:00 GMT)

ATP SAN PAOLO 2018 - FINALE/ DIRETTA Fognini-Jarry : info streaming e tv. Orario della finale (oggi - 4 marzo) : Atp San PAOLO 2018: Diretta Fognini-Jarry. Il tennista azzurro afronta il cileno nel torneo su terra rossa brasiliano. Parte da favorito, ma attenzione a sottovalutare l'avversario...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 04:58:00 GMT)

DIRETTA / Finale Atp 500 Rotterdam Federer Dimitrov (risultato finale 6-2 6-2) : trionfo da numero 1 : Federer-Dimitrov: finale Atp 500 Rotterdam di tennis: tornato numero uno del mondo, lo svizzero cerca il 97esimo trofeo in carriera contro il bulgaro, numero 5 del mondo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:42:00 GMT)

DIRETTA/ Finale Atp 500 Rotterdam - Federer-Dimitrov (risultato live 0-0) streaming video e tv : si gioca! : Federer-Dimitrov: Finale Atp 500 Rotterdam di tennis: tornato numero uno del mondo, lo svizzero cerca il 97esimo trofeo in carriera contro il bulgaro, numero 5 del mondo(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:12:00 GMT)