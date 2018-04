fanpage

(Di lunedì 16 aprile 2018) Il 17enne di San Polo d’Enza, vicino Reggio Emilia, è stato rinchiuso in una comunità. La ex, di tre anni più grande, lo aveva lasciato a febbraio. Lui però non si è mai rassegnato. Qualche giorno fa, il messaggio minaccioso: "Rispondi o faccio un casino".