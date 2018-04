Di Maio lancia segnali al Pd | Il centrodestra è un danno per il Paese

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Berlusconi show al Quirinale : cede la scena a Salvini ma poi lancia un fendente contro Di Maio : E' una scenetta gustosa, che dice tutto sui rapporti tra Berlusconi e Salvini. I due, con la Meloni, escono dallo studio di Mattarella al Quirinale. E offrono un 'panino'. Ovvero: breve presentazione ...

Luigi Di Maio lancia la Cassa depositi e prestiti in versione banca pubblica per gli investimenti : "Cdp è una mega banca: da lì può nascere quel soggetto che faccia investimenti e fornisca alle imprese l'accesso al credito a tassi moderati". Lo ha detto il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando ad alcuni imprenditori molisani incontrati a Termoli.Di Maio rilancia l'idea che i 5 Stelle hanno della Cassa depositi e prestiti. Negli scorsi giorni, il ministro dell'Economia dei 5 Stelle, Andrea Roventini, aveva infatti parlato ...

'Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti'. Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : Davide Casaleggio anche ieri, a Ivrea, si è tenuto ben lontano dall'attualità politica: 'Voi siete molto focalizzati sulla politica, ma il tempo di questa giornata è diverso. Lo sguardo dei ...

"Con il Pd o con la Lega - noi siamo pronti". Da Ivrea Di Maio lancia messaggi : "Noi siamo pronti". È un messaggio ai partiti e al Paese quello che Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, lancia, a metà giornata della kermesse di 'Sum', organizzata a Ivrea in memoria di Gianroberto Casaleggio, quando parla con i giornalisti. Il Movimento, dunque, si sente ai blocchi di partenza per la formazione del nuovo Esecutivo, ma deve aspettare le "evoluzioni", come ha detto lo ...

Di Maio rilancia : “Contratto sui temi - no a inciuci o alleanze. Spero presto incontri con Lega o Pd” : Un contratto di governo sui “temi” come quello tedesco, senza “inciuci, accordi o alleanze”. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la sua proposta anticipata nelle scorse ore e rivolta in primis al Pd e poi alla Lega senza Silvio Berlusconi. E, in un post pubblicato sul Blog delle Stelle, aggiunge: “Speriamo di poter incontrare il prima possibile i due ...

Di Maio lancia il contratto per il governo : «Sì Pd o Lega - ma Forza Italia deve restare fuori» : Il leader M5S a «DiMartedì» e ai suoi parlamentari: proporremo un governo guidato da noi e un contratto di governo come in Germania, senza Berlusconi. Salvini: «La Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd». Marcucci (Pd): «Proposta irricevibile»

