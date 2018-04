Di Maio e Salvini ora le parole pesano

Salvini : ora il M5S faccia di più. Di Maio : centrodestra dannoso : dal nostro inviato VERONA Vicini ma lontani. Tutti, a Vinitaly, riassunto d'Italia, dei suoi umori, delle sue aspettative, delle sue ebbrezze, gridano a Di Maio e a Salvini: 'Fate il governo insieme'. ...

Di Maio : 'Salvini scelga tra rivoluzione o restaurazione' : Salvini "deve scegliere la rivoluzione o la restaurazione restando con Berlusconi". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Udine. "Non permettete a nessuno di ...

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia 'il 4 marzo ...

