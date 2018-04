Di Maio dà l' ultimatum a Salvini | Il forno sta per chiudersi

huffingtonpost

(Di lunedì 16 aprile 2018) "Aspetterò ancora qualche altro giorno, dopodichè uno di questi due 'forni' si chiude". Lo ha detto il leader di M5s, Luigi Di, a Otto e mezzo in onda stasera su La7, commentando le dichiarazioni del leader leghista Matteo, secondo il quale se il centrodestra vincerà le prossime elezioni regionali "si farà un governo in 15 giorni". "- aggiunge Di- si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi: ci sta dicendo che per aspettare i comodi di Matteoavremo il governo il 15 maggio"."Io non ho mai voluto dividere il centrodestra, perché non lo considero una cosa sola: nessuno ha votato centrodestra". Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di, durante la registrazione della puntata di 'Otto e mezzo', in onda stasera su La7. "Milioni di italiani hanno votato per, qualche milione per ...