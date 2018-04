Di Maio | Aspetto qualche giorno poi forno si chiude

Salvini : «Vinco le regionali e governo in 15 giorni». Di Maio : «Aspetto qualche giorno e poi un forno si chiude» : «Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo». Lo ha detto, tra gli applausi della piazza, il ...

Salvini : «Vinco le regionali e governo in 15 giorni». Di Maio : «Aspetto qualche giorno e poi un forno si chiude» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi»

M5S - Pizzarotti 'Di Maio ha tradito il Movimento. Ormai mi aspetto di tutto anche un accordo con Berlusconi' : Una fase politica che segna una mutazione per il Movimento Cinque Stelle. 'Mi aspettavo un minimo di ribellione dalla base: invece ogni cosa che viene decisa dall'alto viene immediatamente assimilata'...

Di Maio : no a incontro con Salvini - aspetto tutto il Pd : Il capo politico del M5s chiude a un incontro immediato col leghista, che invita a non fare “la vittima”, tra i possibili premier c'è Flick: “capire che elezioni sono finite”

