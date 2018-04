Detto Fatto – La settimana dal 16 al 20 aprile – Anticipazioni

«Detto Fatto» - i tutorial della settimana dal 16 al 20 aprile : Le regine dell'economia domestica Titty e Flavia spiegheranno come affrontare le macchie più comuni sulle camicie, proponendo un metodo di pulizia express, qualora ci si macchiasse fuori di casa, e ...

Chicca Rocco a Detto Fatto : "Giovanni Masiero? Non ci siamo lasciati" : Chicca Rocco, ieri ospite a Detto Fatto, il factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, si è sottoposta come modella d'eccezione per un nuovo tutorial sul make-up adatto per tutte le occasioni. L'ex gieffina, in realtà, ha chiesto un consiglio agli esperti del programma in vista del compleanno della figlia: Poi la sera festeggerò anche il compleanno del papà perché sono nati lo stesso giorno. ...

Chicca e Giovanni crisi superata : parla Francesca Rocco a Detto Fatto : Grande Fratello Chicca e Giovanni stanno ancora insieme: parla Francesco Rocco a Detto Fatto Chicca e Giovanni non si sono lasciati. La coppia del Grande Fratello è riuscita a superare la crisi degli ultimi mesi. A rivelarlo Francesca Rocco a Detto Fatto, dove è tornata dopo aver svolto il ruolo di tutor qualche mese fa. […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi superata: parla Francesca Rocco a Detto Fatto proviene da Gossip e Tv.

Giovanni Ciacci si ritira da Ballando? La verità a Detto Fatto : Detto Fatto: Giovanni Ciacci parla del suo ritiro da Ballando con le stelle Giovanni Ciacci dovrebbe essere arrivato tardi oggi nello studio di Detto Fatto, e l’assenza iniziale del concorrente di Ballando avrebbe Fatto preoccupare Caterina Balivo. La mora conduttrice infatti in collegamento con Ciacci ha rivelato di essersi spaventata per non averlo visto prima della diretta, soprattutto perchè Giovanni qualche giorno fa aveva ...

Caterina Balivo ancora contro Barbara d’Urso a Detto Fatto : Barbara d’Urso: nuova frecciata da Caterina Balivo a Detto Fatto Non è passata nemmeno una settimana dalla frecciata di Caterina Balivo a Barbara d’Urso lanciata in diretta a Detto Fatto, che oggi la mora conduttrice sembrerebbe averne ne ha lanciata un’altra delle sue. Caterina stava parlando con il suo amico Giovanni Ciacci di Ballando con le stelle e ovviamente della coppia formata da Romina Power e Al Bano, che sabato ...

“Caterina - che succede!?”. La Balivo via da Detto Fatto. Un successo strepitoso - ma anche le cose belle finiscono e adesso per la conduttrice i giochi cambiano : “Qui è finita”. Fan disperati : Cambiamenti in vista in Rai. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio e protagonista di questo gossip televisivo è Caterina Balivo che sta traslocando. La conduttrice di Detto fatto, infatti, sta lasciando il programma per approdare a nuovi lidi. Stando alle ultimissime indiscrezioni che sono trapelate in queste ore sul web, sembrerebbe che la conduttrice potrebbe lasciare la conduzione del factual show che ha portato al successo di ...

Caterina Balivo lascia «Detto Fatto»? Il cambio programma per Festa Italiana : Ai piani alti di Viale Mazzini ci si prepara a qualche trasloco importante in vista della nuova stagione televisiva a partire da settembre 2018: ad interessarsi di tali movimenti è in primis Caterina ...

Giustizia - Davigo : “La politica non ha mai fatto pulizia al suo interno. Ha sempre Detto di aspettare le sentenze” : “Il mondo politico, ma anche quello dell’economia, non ha mai fatto attività di pulizia autonoma all’interno dei partiti. Ha sempre detto di aspettare le sentenze. Ed è ovvio che tutto viene scaricato sui giudici”. Sono le parole del presidente della II sezione penale della corte di Cassazione, Piercamillo Davigo, ospite di Dimartedì, su La7. “Una cosa può anche non essere reato, ma essere ugualmente ...

Bergoglio : l’ha fatto - l’ha Detto - l’ha scritto : S'intitola "Gaudete et Exsultate" ("Rallegratevi ed esultate") la nuova esortazione apostolica scritta da Papa Francesco e dedicata alla santità nella vita quotidiana. Un "manuale" su come essere santi oggi pensando e stando accanto ai poveri. L'itinerario seguito non è quello che vorrebbe la "logica". Non è quello di molti leader politici che dicono e non fanno. Non è quello di molti "predicatori". Il Papa lo fa, lo ...

“Via da Ballando con le stelle” : Giovanni Ciacci choc. Caterina Balivo e lo studio di Detto Fatto impietriti dopo l’annuncio a sorpresa. Perché il mitico Giò Giò vuole lasciare lo show : Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle Giovanni Ciacci ha accusato un malore dietro le quinte. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più protagonista dello show del sabato sera di Milly Carlucci. A dare l’annuncio è stata proprio la padrona di casa di Ballando, che ha rivelato che il mitico Giò Giò si era sentito poco bene subito dopo la performance del tango. Stando alle ...

“Falsa! Lo ha fatto a telecamere spente” - la furia di Eva. Mara Venier nel mirino della Henger : “Hai due facce! Perché non hai Detto nulla in diretta?”. E all’Isola dei “fumati” scoppia l’ennesimo caso (anzi - un mistero) : È stato uno dei momenti trash più intensi dell’anno (appena iniziato per giunta) e sembra che rimarrà sul podio per ancora molto tempo. Parliamo naturalmente della sfuriata assassina di Alessia Marcuzzi verso la versione santarellina dell’ex pornosar Eva Henger, negli studi televisivi dell’Isola dei famosi edizione 2018. La naufraga, intervistata dal settimanale DiPiù, dimostra di non avere alcuna intenzione di “salvare” conduttrice e ...

Giovanni Ciacci e Todaro replicano a Guillermo Mariotto a Detto Fatto : Detto Fatto: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro contro Mariotto A Detto Fatto Giovanni Ciacci insieme a Raimondo Todaro hanno saputo da Caterina Balivo che ieri Guillermo Mariotto in diretta a Domenica In ha attaccato duramente il ballerino. La mora conduttrice ha mostrato ai suoi due ospiti in collegamento uno spezzone di quanto successo ieri nel salotto di Cristina Parodi, in cui era intervenuta persino Catena Fiorello, sorella del noto ...

Detto Fatto – La settimana dal 9 al 13 aprile – Caterina Balivo intervista Rihanna : Nuova settimana della nuova edizione di “Detto Fatto“, il programma factual di Rai2 condotto da Caterina Balivo, tornata dopo una permanenza di tre settimane della brava Serena Rossi. Vi anticipiamo alcuni dei tutorial che vedremo. I tutorial della settimana Lunedì 9 aprile – intervista a una delle regine della musica internazionale: Rihanna. Caterina Balivo ha incontrato per la Rai la star […] L'articolo Detto Fatto – La ...