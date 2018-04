Design week | Sala | questa è la settimana di Milano

Sky Q - una casa e un tram per la Design week di Milano : Sky Italia approda al Fuorisalone della Design Week di Milano per presentare Sky Q, la sua nuova piattaforma tecnologica che trasforma tv, smartphone e tablet in un ambiente integrato per l’intrattenimento. Lo fa al grido di #SkyQExperience, attraverso un’installazione esposta negli spazi di Base Milano (al 34 di via Bergognone), e con uno speciale tram promozionale che durante la settimana trasporterà gratuitamente i passeggeri ...

Milano Design week - cosa vedere al "salone dell'auto-mobile" : Al Salone del Mobile di Milano l’immobilità non è mai piaciuta, tanto che da qualche anno la cosiddetta Design Week ha invaso...

Milano Design week 2018 - Lauto protagonista del Fuorisalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Design week 2018 - gli appuntamenti della moda : Il Salone del Mobile 2018 spegne 57 candeline e anche quest’anno come di consuetudine accende i riflettori su tutta Milano. Molti, moltissimi, infiniti sono gli eventi che la rassegna del mobile strappata ai tedeschi nel 1961 ha generato al suo intorno: dal Salone OFF al Fuorisalone, dalla Tortona Design week al Brera Design District. Eventi, che a differenza della moda, sono aperti a tutti, Salone del Mobile 2018 compreso. BRIONI e Hisao ...

L’Inter protagonista alla Milano Design week : ecco il concept “Innovative Passion” : Il club nerazzurro, grazie al supporto di Suning, sarà presente all'evento che porta in città migliaia di persone L'articolo L’Inter protagonista alla Milano Design Week: ecco il concept “Innovative Passion” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fuorisalone : 6 cose da vedere della Design week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

12 esposizioni da non perdere alla Design week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Milano Design week - una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike : La mostra sarà solo una delle attrazioni dell'evento “Brothers of the world” organizzato da Nike per la Milano Design Week 2018 L'articolo Milano Design Week, una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano Design week 2018 : al Nyx Milan l'evento 'Relax and recharge your batteries' : La ricarica sarà completa con le sessioni di yoga , una di yoga dinamico e una di hatha yoga e con la lezione di FitSurf, una nuova disciplina alla portata di tutti che arriva dal mondo del surf in ...

Design week : la startup Glix lancia le nuove shopping experience - : ... ha lanciato il sito web nel 2017 e vuole essere un punto di riferimento per il turista smart, che arriva da tutto il mondo e che desidera conoscere in modo approfondito e immersivo la cultura ...

Milano Design Week. Quattro highlight - : Lexus Gli ampi spazi delle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia sono il magnifico scenario di Limitless Co-existence , installazione del pluripremiato Designer giapponese Sota ...

Juve protagonista alla Milano Design week : i dettagli : Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero: ' Design e sport saranno protagonisti della mostra collettiva U-JOINTS, organizzata nell'ambito della Milano Design Week 2018 , 17-...