Design week 2018 | gli appuntamenti della moda

L'Inter protagonista alla Milano Design week : ecco il concept "Innovative Passion" : Il club nerazzurro, grazie al supporto di Suning, sarà presente all'evento che porta in città migliaia di persone

Fuorisalone : 6 cose da vedere della Design week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

12 esposizioni da non perdere alla Design week di Milano : Negozi, boutique e showroom vestiti a festa, orde di visitatori anche nel più microscopico dei vicoli, stanze degli hotel dai prezzi inavvicinabili e un’eco di “esperienziale, avanguardistico, sensoriale” che si diffonde a spron battuto nell’aria. L’atmosfera a Milano inizia a scaldarsi in attesa della nuova edizione della Design Week, che anche quest’anno – in concomitanza con il Salone del Mobile alla Fiera di Rho ...

Milano Design week - una mostra sui 40 anni delle maglie da calcio Nike : La mostra sarà solo una delle attrazioni dell'evento "Brothers of the world" organizzato da Nike per la Milano Design Week 2018

Milano Design week 2018 : al Nyx Milan l'evento 'Relax and recharge your batteries' : La ricarica sarà completa con le sessioni di yoga , una di yoga dinamico e una di hatha yoga e con la lezione di FitSurf, una nuova disciplina alla portata di tutti che arriva dal mondo del surf in ...

Design week : la startup Glix lancia le nuove shopping experience - : ... ha lanciato il sito web nel 2017 e vuole essere un punto di riferimento per il turista smart, che arriva da tutto il mondo e che desidera conoscere in modo approfondito e immersivo la cultura ...

Milano Design Week. Quattro highlight - : Lexus Gli ampi spazi delle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia sono il magnifico scenario di Limitless Co-existence , installazione del pluripremiato Designer giapponese Sota ...

Juve protagonista alla Milano Design week : i dettagli : Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del club bianconero: ' Design e sport saranno protagonisti della mostra collettiva U-JOINTS, organizzata nell'ambito della Milano Design Week 2018 , 17-...

Milano Design week - Nuove sedute ispirate alla C4 Cactus : Dall'incontro tra Bertone Design e Citroën è nata una nuova collezione di sedute, che sarà esposta alla Milano Design Week (BASE Milano, via Bergognone 34), dal 17 al 22 aprile. Caratteristiche. Si tratta di un pouf, una poltrona e un divano ispirati agli Airbump, ai fanali e ai sedili della C4 Cactus (oggetto di un recente restyling), che seguono idealmente la filosofia del Feel Good, adottando linee morbide, sinuose e piacevoli al tatto, ...

Easyjet punta a crescere in Svizzera e prepara lo sbarco alla Design week milanese : Teleborsa, - La low cost aerea Easyjet mira a trasportare un milione di passeggeri in più all'anno da e per la Svizzera. La notizia è stata rilanciata dalla pubblicazione domenicale "SonntagsZeitung", ...

Milano Design week 2018 : in mostra la storia di Mario Gottardi architetto e designer : In occasione della Milano Design Week 2018 lo spazio IDEA4MI ospita la mostra La grammatica della linea. Mario Gottardi architetto e Designer, un omaggio all’opera e alla storia di Mario Gottardi, voluto dal figlio Giorgio e curato da Caterina Corni, con l’art direction dell’architetto Paola Maria Gianotti. Insieme a foto, bozzetti e testimonianze d’epoca della vasta produzione di Gottardi, la mostra sarà anche l’occasione per riattualizzare il ...

I Digital Design Days brillano alla Milano Digital Week : La sessione di apertura e questa sessione saranno trasmesse in streaming sui social di Digital Design Days. I workshop saranno ben 10, per soddisfare la richiesta formativa particolarmente elevata. ...