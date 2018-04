Design : Salone Mobile - 38 mln ricavo per alberghi milanesi (2) : (AdnKronos) - Dichiara Maurizio Naro, membro della Consulta di Milano della Camera di commercio e presidente Apam-Associazione albergatori Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: "È proprio grazie a iniziative di vasta portata a livello nazionale e internazionale che Milano è diventata un punto

Salone del Mobile - 8 Designer disegnano la redazione di Vogue : In occasione del Salone del Mobile e dell’uscita della nuova versione di Casa Vogue, Vogue Italia presenta “Life in Vogue”, un progetto che incoraggia una riflessione sul modo contemporaneo di vivere l’ufficio, un messaggio fedele all’approccio inclusivo che caratterizza il nuovo corso della testata. Emanuele Farneti, Direttore di Vogue Italia, ha invitato otto designer di rilevanza internazionale a interpretare con il loro stile ...

Design : al Fuori Salone Milano uno yacht in Triennale : L'imponente installazione - La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan - nasce con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del Design nautico, su cui l'Italia è all'avanguardia nel mondo. L'...

Fuorisalone : 6 cose da vedere della Design Week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

Salone del Mobile Milano - martedì 17 aprile parte lo spettacolo del Design : Oggetti e progetti; provocazioni , divertenti, e affari , consistenti, . É stato un weekend di preparazione per Milano, tra operai alle prese con strani allestimenti nelle piazze e degli showroom; e ...

Fuori Salone : Design è sociale - 'Stanze sospese' per reclusi : ... Direttori delle case di reclusione di San Vittore e di Opera - gli scambi con il mondo esterno sono molto utili per tutti e speriamo che il progetto non si fermi ai prototipi, ma veda la produzione ...

Design : Comune Milano adotta le installazioni del Fuorisalone : Milano, 14 apr. (AdnKronos) - Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio portale l’avviso pubblico per l’istituzione del primo registro degli 'Spazi diffusi del Design' e dell’elenco degli operatori privati disposti a donare oggetti e arredi di Design destinati ad essere collocati in maniera perm

15 ristoranti di Design di Milano dove essere durante il Salone del Mobile : La capitale del design è (ora più che mai) anche la capitale del wine & food. Sarà che i due mondi sono meno autoreferenziali della moda, sarà che Expo 2015 è stato determinante in questo senso, sarà che quanti gravitano sotto la Madonnina sono notoriamente sensibili al mangiare fuori, sta di fatto che nella Milano dell’ultimo periodo non passa settimana senza l’apertura di uno o due locali, grandi e piccoli che siano. E il design sta ...

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone (2) : (AdnKronos) - 'Installazioni di arredo urbano' invece è una esposizione del progetto vincitore della manifestazione 'Milan col couer in man!', ispirato all'amore della Citta' e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall'artista Stefano Rossetti. Poi, 'Design Competition' è una selezione di

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone : Milano, 13 apr. (AdnKronos) - "Per la prima volta Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere cinque iniziative del Fuorisalone, in occasione della Settimana del Mobile, che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 aprile". Lo ha anticipat

Milano - Faberlab Design con Caporaso al Salone internazionale del Mobile : Lo stesso Faberlab, inoltre, sarà protagonista del FuoriSalone in zona K " all'interno di Isola Design District " dove è in programma tra l'altro Lovely Waste, evento dedicato all'economia circolare ...