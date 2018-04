Design | al Fuori Salone Milano uno yacht in Triennale

Fuorisalone : 6 cose da vedere della Design Week di Milano : Milano si prepara ad affrontare la settimana più vivace, artistica, caotica e variopinta dell’anno. Dal 17 al 22 aprile si celebra infatti l’edizione 2018 della Design Week, con il meglio dell’arredamento internazionale esposto alla Fiera di Rho per il Salone del Mobile e la città invasa dagli eventi del Fuorisalone. Presentazioni dei nuovi prodotti, cocktail party, opere di creatività e installazioni varie ed eventuali: sono ...

Fuorisalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : Roberto Cavalli Home Linen by Mirabello Carrara Mirabello Carrara presenta le nuove proposte Roberto Cavalli Home Linen in una capsule collection che vede protagonista un intrigante mondo tropicale ...

Fuori Salone : Design è sociale - 'Stanze sospese' per reclusi : ... Direttori delle case di reclusione di San Vittore e di Opera - gli scambi con il mondo esterno sono molto utili per tutti e speriamo che il progetto non si fermi ai prototipi, ma veda la produzione ...

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – “Per la prima volta Regione Lombardia aprirà i propri spazi istituzionali per promuovere i giovani talenti del settore e accogliere cinque iniziative del Fuorisalone, in occasione della Settimana del Mobile, che si svolgerà a Milano dal 17 al 22 aprile”. Lo ha anticipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, sottolineando che “la prossima settimana arte e Design saranno ospiti ...

Design : Palazzo Lombardia ospita eventi del Fuorisalone (2) : (AdnKronos) – ‘Installazioni di arredo urbano’ invece è una esposizione del progetto vincitore della manifestazione ‘Milan col couer in man!’, ispirato all’amore della Citta’ e delle sue istituzioni per il Design, realizzato dall’artista Stefano Rossetti. Poi, ‘Design Competition’ è una selezione di prototipi realizzati nell’ambito delle ultime edizioni di Design Competition, su ...

Fuorisalone 2018 - tutto il Design a misura di bambini (e genitori) : Mamme, papà, bambini: come ormai da tradizione, il Fuorisalone 2018 pensa anche a voi. Tantissime le iniziative che anche quest’anno mostreranno il lato family friendly dell’arredare contemporaneo, tra eventi dedicati, installazioni da ammirare e tantissimi servizi pensati per facilitare i genitori a spasso con bimbi al seguito. In ognuno dei distretti cult della città, infatti, non mancheranno appuntamenti per vivere la design Week in ...

Design : Jacuzzi in piazza San Marco al fuorisalone : Milano, 10 apr. (AdnKronos) - Jacuzzi sarà a Milano per il fuorisalone 2018. L'appuntamento è in piazza San Marco, nel cuore del Brera Design District: qui presenterà la piscina per nuoto controcorrente della linea SwimLife e la spa Virtus. Jacuzzi Swimlife è una linea di nuove piscine per il nuoto

Fuorisalone 2018 - a Milano debutta il Bovisa Design District : Milano, 7 apr. , askanews, Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del ...

Design : con il fuorisalone eventi e mostre a cielo aperto nel Quadrilatero (2) : (AdnKronos) - Si pone l’attenzione su alcuni edifici identificativi di un decennio che, non ascrivibili ad un unico stile, hanno reso distinguibili le intuizioni e le cifre stilistiche dei loro creatori. Accompagnate da opere grafiche dello Studio Job, lungo via Montenapoleone si potranno scoprire l

Design : con il fuorisalone eventi e mostre a cielo aperto nel Quadrilatero : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - In occasione della Milan Design Week, MonteNapoleone District diventa il 'Quadrilatero del Design' con l’installazione di Studio Job sulla facciata del Garage Traversi, la mostra dal titolo Mi[x(xx)]ing Architecture, il caleidoscopio di vetri di Murano di Barovier&Toso,