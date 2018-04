Derby di Roma | cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio | interviene la Procura

Lazio - altra vergogna! Cori 'Anna Frank è della Roma' nel Derby : la FIGC dorme : Il fatto fece scalpore: ne parlarono i media di tutto il mondo. La pena comminata alla Lazio dal Tribunale sportivo della FIGC, fu minore di quella richiesta dal Procuratore Pecoraro: 50 mila euro, ...

Derby di Roma : emesse due sentenze di Daspo per due tifosi : Roma – Guido Marino, questore di Roma, ha emesso due provvedimenti di Daspo a margine del Derby capitolino tra Lazio e Roma. Il primo divieto ad assistere ad incontri sportivi, per la durata di tre anni. Emesso nei confronti di un tifoso che, nei primi minuti dell’incontro, si è reso responsabile del lancio di un artifizio pirotecnico sulla pista di atletica che circonda il campo da gioco. Il secondo, invece, per la durata di cinque ...

Derby Lazio-Roma - sui social va in scena lo sfottò : Non c'è Derby Derby Lazio-Roma senza sfottò e l'ultimo non fa eccezione. Durante e all'indomani della stracittadina finita 0-0, sui social e in particolare su Instagram si srotola una galleria di ...

God of War : Kratos e Atreus protagonisti anche nel Derby Lazio-Roma : Come probabilmente saprete, ieri sera Lazio e Roma si sono affrontate nel derby capitolino e, sugli spalti dello Stadio Olimpico, sono stati avvistati due spettatori illustri e piuttosto conosciuti dai giocatori.Stiamo parlando dei due protagonisti del prossimo attesissimo God of War, Kratos e Atreus. I due personaggi, riconosciuti da molti dei presenti, hanno suscitato molta curiosità e scatenato l'inevitabile caccia al selfie. Come segnalano i ...

Lazio-Roma : spettacolo sugli spalti - le coreografie del Derby : Quindi la frase, tratta dalle Elegie Romane di Goethe: ' Una lupa i gemelli nutre, e si chiama Roma la sovrana del mondo'.

Lazio-Roma - un brutto Derby dopo le fatiche in Europa ma le due romane restano favorite per la Champions : ecco perchè : Lazio-Roma, si è concluso un brutto Derby valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A, nei primi 80 minuti noia con una sola occasione, il palo di Bruno Peres, la partita cambia dopo l’espulsione di Radu e l’occasione più importante capita a Marusic, nel finale qualche occasione per Dzeko ma il risultato non si è sbloccato. Una partita brutta ma condizionata dalle fatiche in Europa, la squadra di Di Francesco era reduce ...

