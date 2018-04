Depressione | scoperti circa 80 geni che potrebbero attivare la condizione

meteoweb.eu

: @kairosamente I segreti sono fatti per essere scoperti....il teatro è una passione, i mariti o le mogli degli altri sono depressione - lynduzza : @kairosamente I segreti sono fatti per essere scoperti....il teatro è una passione, i mariti o le mogli degli altri sono depressione -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Gli scienziati hanno scoperto80cheessere collegati alla. I risultatiaiutare a spiegare perché alcune persone sono esposte ad un rischio maggiore di sviluppare lae a sviluppare nuovi farmaci per combatterla. Laè la causa principale di disabilità nel mondo. Eventi della vita, come traumi o stress, possono contribuire alla sua insorgenza, ma non è chiaro perché alcune persone hanno più possibilità di sviluppare larispetto ad altre. Gli scienziati dell’University of Edinburgh hanno analizzato i dati della Biobank del Regno Unito, che contiene le informazioni genetiche e sulla salute di mezzo milione di persone. Hanno scansionato i codici genetici di 300.000 persone per identificare aree del DNA cheessere collegate alla. Alcuni deiindividuati sono coinvolti nella funzione delle ...