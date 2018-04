Deportivo La Coruña | che stop di Seedorf in panchina! Gli anni passano | la classe resta

Liga : il Deportivo La Coruna batte il Malaga : MADRID , SPAGNA, - Vittoria 3-2 del Deportivo La Coruna sul Malaga , nella sfida tra le ultime due della classe, anticipo della 31a giornata di Liga . È il primo successo per Seedorf . Perez al 6' ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Deportivo La Coruna - 30^ Giornata Liga 1-4-18 : La Giornata numero 30 della Liga spagnola si chiuderà domenica sera con la partita tra Atletico Madrid e Deportivo La Coruna al Wanda Metropolitano. Una gara dove si sfideranno 2 squadre che hanno obiettivi completamente opposti: i Colchoneros proveranno in qualche modo a mettere zizzania al Barcellona, anche se il distacco è di ben 11 punti, e a non perdere ulteriore terreno dal Real Madrid di Zidane, in netta ripresa; gli ospiti invece ...