Deejay Chiama Italia | a Linus scende il sangue dal naso a pochi attimi dalla diretta

Linus si spoglia a Deejay Chiama Italia (video) : Curioso episodio capitato stamani durante Deejay chiama Italia, la trasmissione di Radio Deejay che da qualche mese è tornata ad essere mandata in onda anche in video, sul canale tv dell'emittente, sia sul digitale terrestre che sul bouquet Sky.Linus e Nicola Savino, conduttori del programma, si sono presentati in tenuta ginnica e informale indossando la maglietta della Deejay Ten, l'evento sportivo che si terrà tra un mese a Milano. I due hanno ...

Deejay Chiama Italia : Linus ha bestemmiato? (video) : Generalmente lo chiamano "Il bello della diretta" ma in queste circostanze tanto bello non è. Accade stamani a Deejay chiama Italia, la trasmissione condotta da Linus e Nicola Savino sia su Radio Deejay che su Deejay TV, (ri)nata lo scorso gennaio sul digitale terrestre e su Sky.Il programma, trasmesso in tv, dalla sua origine ha il vantaggio di farsi guardare senza filtri: durante i brani trasmessi in radio, la regia televisiva indugia sui ...

Linus bestemmia a Deejay Chiama Italia?/ Video - un fuori onda lo incastra! : Linus ha bestemmiato a Deejay Chiama Italia nel corso della diretta di oggi, 23 marzo 2018? Errore dello speaker durante un fuori onda, un Video lo incastra(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 19:10:00 GMT)

