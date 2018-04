“Deciderà da sé di che sesso è” La scelta della coppia che non vuole influenzare il

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 aprile 2018) Tenetevi forte, perché questa storia potrebbe sconvolgere più di qualcuno. Siamo nel 2018, e sempre più nuove teorie sull’educazione dei più piccoli, soprattutto per quel che riguarda la loro sessualità, stanno prendendo piede. Kyl e Brent Myers, ad esempio, sono unaamericana che ha deciso di crescere il figlio senza rivelare se sono genitori di un maschio o di una femmina. Quando parlano al bambino, che si chiama Zoomer e ha due anni, usano il pronome “they” che, come spiega la mamma, può essere utilizzato anche per indicare il genere neutro, e praticamente nessuno tra familiari e amici conosce ildi Zoomer. I genitori hanno insomma scelto di crescere il figlio secondo un metodo “gender creative”, di liberarsi dagli stereotipi e di permettere a Zoomer di vestire come– scegliendo nei negozi sia nel reparto per maschi che in quello per femmine – e di ...