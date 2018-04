Danno da ritardo della P A | l’ultimo orientamento del Consiglio di Stato

leggioggi

(Di lunedì 16 aprile 2018) La vicenda in questione nasce da altra controversia, decisa del Tar del Lazio, sez, III, n. 1683 del 2011, e confermata dalla stessa sez. VI deldi. Con decreto rettorale dl 25 febbraio 2008 l’Università La Sapienza indiceva una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore presso la Facoltà di Medicina Polo Pontino- settore scientifico disciplinare MED 50, Scienze tecniche, mediche e applicate. Con decreto rettorale del 21 luglio 2008, veniva nominata la Commissione esaminatrice che iniziava i lavori il 22 ottobre 2008 e li concludeva il 16 febbraio 2009, con la indicazione del vincitoreprocedura, dott. Guido Magliau. Il 12 febbraio 2008, alla scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto di nominaCommissione, il Presidente richiedeva la proroga di un mese al Rettore per il ...