Danni alla salute di chi fa il ponte del 1° maggio

In fiamme i giacigli dei clochard alla stazione Termini : due salvati dal rogo - un ferito La Caritas denuncia : 'Ingenti i Danni all'ostello - ... : In fiamme nella notte cartoni usati da senza fissa dimora come giacigli di fortuna davanti alla Caritas di via Marsala, nei pressi della stazione Termini a Roma. Sul posto i vigili del fuoco e la ...

Foligno - il Parco fluviale preso d'assalto : Danni alla struttura e tentato furto GALLERY : danni agli infissi, scritte sui muri ed anche un tentativo di furto. E' questo l'amaro bilancio di quanto avvenuto a cavallo tra martedì e mercoledì notte a Foligno. Per l'ennesima volta ad essere ...

I Danni dei dazi alla Fabbrica Mondo : Eterogenesi dei dazi. Imponi dazi per proteggere le tue fabbriche. E, così, le danneggi. Provi a regolare il commercio internazionale appesantendolo di tariffe con l’obiettivo di...

Salute - l’allarme degli esperti : Danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink : Uno studio promosso dal Progetto nazionale di Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore, condotto durante gli screening effettuati su oltre 8mila soggetti per la campagna “Truck Tour Banca del cuore 2017“, ha rilevato un aumento della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco tra i giovani a causa dell’abuso di energy drink. I dati sono stati presentati oggi a Roma al ministero della Salute per lanciare ...

Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e Danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...

'Provoca Danni al cervello' - farmaco ritirato immediatamente dalla vendita : Il mercato farmaceutico, ogni tanto, viene scosso dal ritiro di un qualche farmaco. Spesso si tratta anche di medicinali in circolazione da tanti anni, mentre a volte di farmaci di nuova generazione. Tutto ciò deve prima di tutto ricordarci che qualsiasi sostanza introdotta nel nostro organismo per fini terapeutici non è esente da rischi, che a volte possono essere anche gravi. Farmaci ritirati dal mercato Se si pensa al recente passato questo ...

Palermo - Zamparini attacca : "Se non vado in Serie A chiedo i Danni alla Figc" : Si sta andando contro i valori dello sport: dove sono questi valori se ci tolgono mezza squadra per giocare delle amichevoli? Ci vuole un tam tam da parte dei tifosi. Tutte le azioni che stiamo ...

Trento - ordigno rudimentale davanti alla sede di CasaPound : Danni all’entrata : Un ordigno rudimentale è scoppiato all’esterno della di CasaPound a Trento. La bomba, piazzata nella notte tra martedì e mercoledì, ha provocato danni all’entrata e alla serranda ed è stata accompagnata dalla scritta sul muro: “Unico voto utile, antifascismo sempre“. È la seconda volta in quattro anni che la sede del movimento di estrema destra viene presa di mira. Per il responsabile di CasaPound Trento si tratta ...

"Dieta vegana - rischi Danni neurologici al feto". L'allarme dagli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma : Triplicati in due anni i casi di deficit di vitamina B12 in gravidanza con il rischio di danni neurologici permanenti per il neonato: dieta vegana e vegetariana tra le cause.L'allarme arriva dagli esperti dell' ospedale Bambino Gesù di Roma e dell'ospedale Meyer di Firenze che hanno individuato, attraverso lo screening neonatale esteso, negli errati regimi alimentari della madri uno dei motivi del deficit dell'importante vitamina. Si ...

Gravidanza - attenzione alla dieta vegana : può provocare Danni al bambino : Negli ultimi anni la scelta di una dieta vegetariana o vegana è diventata sempre più diffusa, e molte donne decidono di non cambiare la propria alimentazione neppure in Gravidanza...

Torre piloti Jolly Nero - morirono 9 persone : la compagnia chiede il risarcimento per i Danni alla nave : Torre piloti Jolly Nero, morirono 9 persone: la compagnia chiede il risarcimento per i danni alla nave La compagnia chiederà il risarcimento di 30mila euro per danni riportati dal cargo e per i rischi corsi dall’equipaggio. In quell’incidente morirono 9 persone. Continua a leggere L'articolo Torre piloti Jolly Nero, morirono 9 persone: la compagnia chiede il risarcimento per i danni alla nave sembra essere il primo su NewsGo.

Grottaglie - aereo militare perde potenza in fase di decollo : Danni alla recinzione dell'aeroporto : Incidente senza feriti nella base aerea in provincia di Taranto. Un Harrier della Marina militare ha toccato la palizzata perchè non è riuscito a prendere...

Roccastrada - così i lavori per la frana finirono alla 'ndrangheta : e ora il Comune chiede i Danni d'immagine : ...2015 per un importo di 524.192.86 euro sono in realtà finiti nelle due inchieste delle procure di Firenze e Reggio Calabria che hanno mostrato come la ' ndrangheta abbia fatto breccia nell'economia ...