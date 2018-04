Dall' Inter al Governo | Dejan Stankovic nuovo ministro dello Sport?

Le Iene Show/ Servizi e diretta : intervista a Gigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus Dalla Champions : Le Iene Show tornano in onda oggi, domenica 15 aprile, in prima serata su Italia 1: tra i Servizi, un'intervista a Gigi Buffon dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:34:00 GMT)

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Gran Bretagna e Francia - Dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo in Europa. Due visioni opposte. Se Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti e appoggiando gli Stati Uniti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a ricucire è stato il segretario generale della Nato, ...

Inter - la zona Champions passa Dall'Atalanta : Gasperini, da sempre col dente avvelenato, prover à a fermare la sua ex squadra sia per questioni personali , non si lasci ò certo in buoni rapporti col mondo Inter, che di classifica, visto che la ...

SCUOLA/ Verifiche e interrogazioni - come usarle bene a due mesi Dalla fine : La SCUOLA va verso la sua conclusione. Due mesi pieni di Verifiche e interrogazioni, che spesso portano una carica esplosiva di ansia. Occorre cambiare impostazione. GIANNI MEREGHETTI(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:10:00 GMT)

Consultazioni : pressato Dalle scadenze internazionali - dopo il fallimento del piano Salvini-Di Maio - Mattarella prenderà la sua iniziativa : pre-incarico o esploratore : C'è, al tempo stesso, la constatazione di un fallimento (con annesse responsabilità), e una sfida, nelle parole che Sergio Mattarella pronuncia al termine del secondo giro di Consultazioni. La constatazione dei "mancati progressi" dei partiti che, a quaranta giorni dal voto, si sono mostrati incapaci non solo di dar vita a un governo, ma anche di innescare un minimo di trattativa consapevole, in grado di ricondurre veti, calcoli e ...

Probabili formazioni / Atalanta Inter : mosse Dalla panchina. Diretta tv - orario - ultime notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Atalanta Inter: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo a Bergamo per la Serie A. Squalificati Petagna e Brozovic.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:52:00 GMT)

Whatsapp - ecco quali sono le novità più interessanti introdotte Dalla piattaforma di messaggistica : Che il 2018 fosse pieno di botti per Whatsapp si era capito fin da subito. Fin da quando ad inizio anno gli araldi del regno digitale avevano salutato con orgoglio la sua incoronazione come l’app più utilizzata sulla faccia della terra. Ora tocca a Whatsapp ripagare la fiducia di chi ne ha certificato il dominio assoluto. E così sono in arrivo altri regali a quel miliardo e mezzo di utenti che ogni mese manda messaggi e condivide foto e audio da ...

Un nuovo Splinter Cell confermato Dall'evento di Ghost Recon Wildlands? : I rumor riguardanti il possibile ritorno in grande stile di Sam Fisher e della serie Splinter Cell si susseguono da ormai una manciata di mesi e la recente apparizione del personaggio all'interno di Ghost Recon: Wildlands potrebbe, secondo alcuni, aver posto le basi per un vero e proprio nuovo capitolo dell'apprezzata serie stealth di Ubisoft.Dopo aver completato la missione legata a Sam Fisher all'interno di Ghost Recon Wildlands ci troviamo di ...

Tra perfect score e voti altissimi God of War lodato Dalla critica internazionale : Mancano ancora alcuni giorni al 20 aprile, data di uscita di God of War ma intanto possiamo già dare un'occhiata alle recensioni che sono spuntate in rete pochi minuti fa. L'esclusiva PS4 avrà convinto la critica internazionale?Dopo aver dato un'occhiata alla nostra approfondita recensione vale la pena tuffarci a capofitto nei voti ottenuti da questo atteso ritorno di Kratos. Il nuovo stile proposto dai Santa Monica Studios sembra davvero aver ...

Siria - Dalla guerra civile al conflitto internazionale : La Siria è il terreno di un conflitto cominciato nel marzo 2011, ma sarebbe riduttivo parlare di una guerra che riguarda solo questo Paese. Quella che più di sette anni fa era nata come una guerra civile, una rivolta popolare contro il regime di Bashar Assad, quasi subito si è trasformata anche in un conflitto internazionale. Non è una guerra, ma tante guerre intrecciate fra loro che si combattono tutte su un unico terreno: la martoriata Siria. ...

INTERVISTA - Valeriani : 'Dalla Regione una mappatura del patrimonio da destinare a case popolari' : Dopo cinque anni da consigliere alla Pisana, e ancor prima sette anni in Campidoglio, il 23 marzo scorso è entrato a far parte della squadra di assessori di Nicola Zingaretti. Massimiliano Valeriani, ...

Napoli - dieci bimbi non vaccinati espulsi Dalla materna : interviene la polizia : Una coppia di genitori di Napoli si è rivolta alla polizia pur di far riammettere in classe il proprio figlio espulso da una scuola materna perché non vaccinato e non riammesso...

“Non me la sento”. Giò Giò - che combini? Ballando con la stelle - adesso cambia tutto. Le parole di Giovanni Ciacci - attaccato fin Dalla prima puntata - non lasciano spazio a interpretazioni. E ora Milly cosa farà? : Terremoto in arrivo a Ballando con le stelle. Sembra infatti non ci siano più dubbi su quello che accadrà nella prossima puntata. Sui social i fan hanno fatto già sentire la propria intenzione e Milly Carlucci si troverà tra le mani una bella patata bollente. La conduttrice, fresca di vittoria nella battaglia degli ascolti di sabato contro Amici di Maria De Filippi, rischia di perdere uno dei suoi pezzi da novanta, volto capace di unire e ...