Cyrano fa ascolti flop | la Rai chiude in anticipo il programma di Gramellini

Cyrano chiude : ascolti troppo bassi per Gramellini : Massimo Gramellini, Ambra Angiolini L’amore non ha fatto miracoli: Cyrano, la trasmissione di Rai3 condotta da Massimo Gramellini nel prime time del venerdì, chiude i battenti a motivo degli ascolti deludenti. Con buona pace dei sentimenti e delle verbose elucubrazioni proposte dal giornalista piemontese (qui la nostra recensione). Fallisce così la scommessa di Rai3 affidata a Gramellini, arruolato assieme ad Ambra Angiolini – che ...

Brunori Sa molto bene - ma Cyrano di Gramellini non aiuta per gli ascolti : Il cantautore calabrese racconta la sua generazione in Brunori Sa, in onda seconda serata su Rai3 il venerdì alle 23.05. Il programma piace, peccato che gli ascolti - almeno della prima puntata - non ...

Ascolti TV | Venerdì 6 Aprile 2018. Montalbano 25.6% - 12 Anni Schiavo 10.8%. Cyrano sprofonda (2.3%) : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco degli Specchi ha conquistato 5.899.000 spettatori pari al 25.6% di share. Su Canale 5 il film 12 Anni Schiavo ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Così è la Vita ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha ...

Ascolti TV 30 marzo - dati auditel/ Bene La Via Crucis - male Canale 5 - Cyrano su Rai3 un mezzo disastro : Ascolti TV 30 marzo, dati auditel: La Via Crucis vince la prima serata, male per il film su Canale 5, Cyrano - L'amore fa miracoli su Rai3 un mezzo disastro, merita la seconda serata?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Ascolti TV | Venerdì 30 marzo 2018. La Via Crucis al 19.1% - Inside Out 11.1%. Flop Cyrano (3.1%) battuto da 4 Ristoranti (3.3%) : Inside Out Su Rai1 il Rito della Via Crucis ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale 5 Inside Out ha raccolto davanti al video 2.407.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? ha intrattenuto 1.267.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Cyrano – L’Amore fa Miracoli ha raccolto ...

Ascolti tv - 23 marzo 2018 : Argentina – Italia (24 - 5%) - Cyrano (3 - 6%) : Ascolti TV di ieri sera, venerdì 23 marzo 2018: la prima puntata di Cyrano vista da… Cosa riservano gli Ascolti tv di ieri, venerdì 23 marzo 2018? Secondo i nuovi dati Auditel, su Rai1 la partita amichevole Argentina – Italia (finita 2 a 0) ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo una media di 6 […] L'articolo Ascolti tv, 23 marzo 2018: Argentina – Italia (24,5%), Cyrano (3,6%) proviene da Gossip e Tv.