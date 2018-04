Cyrano chiude | ascolti troppo bassi per Gramellini

davidemaggio

(Di lunedì 16 aprile 2018) Massimo, Ambra Angiolini L’amore non ha fatto miracoli:, la trasmissione di Rai3 condotta da Massimonel prime time del venerdì,i battenti a motivo deglideludenti. Con buona pace dei sentimenti e delle verbose elucubrazioni proposte dal giornalista piemontese (qui la nostra recensione). Fallisce così la scommessa di Rai3 affidata a, arruolato assieme ad Ambra Angiolini – che lo ha affiancato alla conduzione – per raccontare il sentimento più nobile. Il giornalista ci aveva confidato di volersi trasformare in una sorta di “Alberto Angela dei sentimenti” ma, al di dà delle buone intenzioni, il verdetto Auditel è stato impietoso. Dopo un debutto già di per se magro col 3.6% di share, glisono progressivamente precipitati sino al misero 2.2% di venerdì scorso, quando c’erano pure Ermal Meta ...