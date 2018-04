Cupra e-Racer | la prima turismo racing elettrica in Italia

Debutto italiano per la Cupra e-Racer" : Non poteva esserci palcoscenico migliore per l'esordio italiano della Cupra e-Racer, vettura da competizione completamente elettrica dello sport brand Seat. La nuova auto, derivata dalla solida base della Cup Racer a benzina, è destinata alle competizioni turismo solo per le elettriche il cui avvio è previsto entro il prossimo anno. La ...