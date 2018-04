CRIMINAL Su Rai 2 il film con Kevin Costener e Tommy Lee Jones oggi | 16 aprile 2018

Raid contro 3 obiettivi in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Putin : atto di aggressione. Teheran : CRIMINALi : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Raid di Usa e alleati per punire Assad. Putin : riunione di emergenza Onu. Teheran : CRIMINALi : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Siria - raid di Usa e alleati per punire Assad. Putin : ?atto di aggressione. Teheran : CRIMINALi : Scattato nella notte il raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Raid di Usa e alleati per punire Assad. Putin : ?atto di aggressione. Teheran : CRIMINALi : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Siria - raid di Usa - Gb e Francia per punire Assad. Teheran : sono dei CRIMINALi : Scattato nella notte il raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Il Cacciatore : Rai 2 racconta la lotta alla mafia. Protagonista il «Libanese» di Romanzo CRIMINALe : Il Cacciatore Dopo il successo di Rocco Schiavone e de La Porta Rossa, Rai 2 torna a puntare sulla serialità italiana e stavolta lo fa con una storia vera e decisamente drammatica. Il Cacciatore, coproduzione Cross Production, Beta Film e Rai Fiction in sei puntate, racconterà la vita del magistrato Alfonso Sabella e quella dei mafiosi a cui ha dato la caccia, in un racconto fatto di oscurità, inquietudine e dolore. Il Cacciatore: dal 14 marzo ...

Amore CRIMINALe – Settima puntata del 25 febbraio 2018 – Veronica Pivetti alle prese con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Settima puntata del 25 febbraio 2018 – Veronica Pivetti ...

AMORE CRIMINALE/ Anticipazioni : la storia di Sabrina e di sua figlia Diletta (25 febbraio) : Questa sera, domenica 25 febbraio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con "AMORE CRIMINALE", la trasmissione condotta da Veronica Pivetti. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Amore CRIMINALe – Settima puntata del 25 febbraio 2018 – Veronica Pivetti alle prese con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Settima puntata del 25 febbraio 2018 – Veronica Pivetti ...

Amore CRIMINALe - anticipazioni stasera - domenica 18 febbraio 2018 : Nella puntata di oggi si parlerà di stalking e della storia di William, sfigurato dalla sua ex con l'acido.

Amore CRIMINALe – Sesta puntata del 18 febbraio 2018 – Veronica Pivetti alle prese con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Sesta puntata del 18 febbraio 2018 – Veronica Pivetti alle ...

Amore CRIMINALe - anticipazioni quinta puntata : stasera - domenica 11 febbraio 2018 : Ancora casi di femminicidio per una serata in cui verranno raccontate le storie di Hanina e Alessandra.

Amore CRIMINALe / Anticipazioni : la storia di Hanina e Alessandra tra schiavitù e stalking (11 febbraio) : Amore Criminale, Anticipazioni dell'11 febbraio: la dolorosa storia di Hanina sfuggita alla schiavitù e il dramma di Alessandra, uccisa dal fidanzato morboso.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 07:23:00 GMT)

Programmi TV di stasera - martedì 6 febbraio 2018. Su Rai2 maratona di CRIMINAL Minds : Criminal Minds Rai1, ore 20.35: 68° Festival della Canzone Italiana – Prima Serata Primo appuntamento con il 68° Festival di Sanremo. Sul palco del Teatro Ariston il direttore artistico Claudio Baglioni sarà affiancato da Michelle Hunziker e da Pierfrancesco Favino. Nella prima serata ascolteremo le interpretazioni dei 20 artisti della Sezione Campioni. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con sistema misto: del pubblico, ...