«Credo ancora all’amore con la A maiuscola Sono sbagliata?»

(Di lunedì 16 aprile 2018) Cara Ester, Ho scritto e cancellato questa lettera non so quante volte. Mi sembra sempre stupida. Poi miricordata di un proverbio cinese che dice: «Meglio chiedere e sembrare stupidi per 5 minuti che tacere e rimanere stupidi per sempre». Allora mi prendo questi 5 minuti per me e la mia storia. Ho 25 anni, anzi tra poco ne faccio 26, amo la musica, il teatro, le chiacchiere davanti a un caffè e proprio il verbo amare racchiude il mio problema. Ho avuto una storia importante di 4 anni con un mio coetaneo. Lo amavo sul serio, ero pronta a fare grandi passi in futuro con lui ma poi il mio amore si è appassito come una rosa lasciata al sole. Lui non lavorava (e non si impegnava per lavorare), passava le giornate tra fumetti e Playstation. Un giorno l’ho guardato e mi è sembrato di essere fidanzata con un ragazzino delle medie. L’ho affrontato e non ha fatto ...