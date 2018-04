Creami extra Wow PosteMobile | chiamate ed SMS illimitati e 10GB a 10€

http://feedproxy.goo

(Di lunedì 16 aprile 2018)Wow diè attivabile solo fino a domani ed è attivabile presso Poste italiane oppure online con o senza portabilità del numero. La tariffa in promozione offreed SMSin 4G al costo di 10€ al mese. Attivabile dai clienti Tim, Vodafone, Wind Tre e di altri operatori virtuali.Wow: costi e modalità di attivazione La promozione di Poste italiane in occasione del decennale è valida per i clienti Tim, Vodafone, Wind Tre e di altri operatori virtuali che la attivano entro il 17 aprile negli uffici postali o kipoint aderenti oltre la possibilità di poterla attivare online. L’acquisto della SIM in ufficio postale o kipoint ha un costo di 15€ con 5€ di credito residuo, l’acquisto online prevede il pagamento alla consegna (con spedizione gratuita) di 15€, ma con 15€ di credito.Wow può essere anche ...