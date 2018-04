Cracco Confidential | le dichiarazioni in conferenza stampa | Basta tv per il

blogo

(Di lunedì 16 aprile 2018) Carlo Cracco, per la prima volta, si racconterà al pubblico televisivo come non aveva mai fatto prima. Questo è Cracco Confidential, il docu-film in onda mercoledì 18 aprile alle ore 21:25 su Nove (diretto da Marco Salom, scritto da Donato Dallavalle e prodotto da Ruvido Produzioni e Investimenti). Sarà un lungo viaggio all'interno della vita professionale e privata dello chef stellato, tra i lavori per l'apertura del ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (che saranno il perno principale del racconto), il quotidiano impegno in cucina insieme alla propria brigata, la televisione, il matrimonio con Rosa Fanti, la scomparsa del maestro Marchesi. Saranno anche i suoi amici a raccontarlo nel profondo.