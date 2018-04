Cosa c' è da sapere sulla guerra in Siria

Gallette di riso - tanto leggere quanto salutari? Cosa c'è da sapere : È da un po’ di tempo che la FDA ha ammonito i consumatori sull’uso delle Gallette di riso. Ma Cosa c’è da sapere? Sono veramente contaminate? È vero, capita a tutti di consigliare o di mangiare...

Pensioni in fuga all'estero - ecco Cosa bisogna sapere prima di partire Video : Nella giornata di ieri abbiamo approfondito il fenomeno crescente dei pensionati che decidono di trasferirsi per andare a godersi il proprio assegno all'estero [Video]. Ma cosa bisogna sapere in merito alla vicenda prima di prendere la decisione di effettuare il grande salto? Vi sono infatti alcuni importanti dettagli da valutare, a partire dalla scelta del luogo di destinazione per prore con le informazioni da conoscere sugli accertamenti eti ...

Cosa sapere prima di decidere di andare all'estero a godersi la pensione : Non solo cervelli in fuga. Sono sempre di più i pensionati che decidono di lasciare l'Italia a causa degli alti costi della vita. In particolare il 16% dei pensionati, uno su sei, sceglie l'estero ...

Cosa sapere sul prossimo Macfrut - la fiera dei protagonisti dell'ortofrutta : ... +10% sul 2017, +100% in quattro anni, , 8 padiglioni, oltre 1100 espositori di cui il 25% esteri , +40% in quattro anni, , 1500 buyer invitati da tutto il mondo. Unica fiera di filiera in ambito ...

In Italia sono in aumento i casi di ictus e di demenza senile. Cosa sapere : A preoccupare, peroò, sono anche le demenze: queste, nel 2050, supereranno i 130 milioni di casi al mondo. In Italia ne è affetto un over 80enne su 4, per un totale di circa 1 milione e 200 mila casi,...

“Mi è venuto il cancro”. Lo ha usato per 30 anni - senza sapere. Ogni giorno si lava con il suo bagnoschiuma preferito - ma non poteva immaginare a Cosa stava andando incontro. Il noto brand è alle strette e quello che venendo fuori è gravissimo : Negli Stati Uniti il caso è letteralmente esploso e il fatto che tutto ciò accada dall’altra parte dell’oceano non deve farci pensare che la cosa non ci riguardi. Infatti proseguono senza sosta le cause intentate da malati di tumore che collegano la loro condizione patologia all’uso prolungato di borotalco. Dopo che una giuria di Los Angeles ha condannato la Johnson&Johnson a pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha usato per ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

Il riso del Sudest asiatico ha messo in crisi quello italiano. Cosa sapere : Migliaia di ettari di campi di riso italiano rischiano di prosciugarsi. La colpa non è dei cambiamenti climatici ma dell'importazione di riso dal Sudest asiatico che da qualche anno sta mettendo in ...

“È Nino”. Isola dei Famosi - lo scoop è pazzesco. Manca poco alla fine del reality ma quel che si viene a sapere sul naufrago Formicola è impensabile. Ecco Cosa salta fuori (proprio ora) : Isola dei Famosi, siamo agli sgoccioli: il reality sta per volgere a conclusione. Siamo alle ultime battute poi finalmente si scoprirà chi sarà il vincitore di questa tredicesima edizione che è stata piena zeppa di polemiche, colpi di scena, discussioni, litigi pesanti, abbandoni prima del tempo. Da quando, nella seconda puntata del reality è scoppiato il caso del canna-gate – Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana ...

Cosa c'è da sapere sul Gran Premio di Formula E di Roma : È dalla finale di Champions League e dai Mondiali di Nuoto, entrambi datati 2009, che Roma non ospita un evento sportivo di portata internazionale. Ora arriva il Gran Premio di Formula E , riservato ...

Ho chiuso Facebook : ecco Cosa Zuckerberg continua a sapere di me : A dieci anni da quando mi sono registrato sul social network per eccellenza, ho deciso di mettere in sonno il mio profilo. Ma prima di sospenderlo a tempo indeterminato, ho scaricato tutti i dati di cui la piattaforma è in possesso. È stato come aprire il vaso di Pandora......

Cosa devi sapere prima di utilizzare Glovo : Trattenuta sull'equipaggiamento, nessun bilancio depositato in Italia: il dietro le quinte di Glovo, la piattaforma che consegna qualsiasi Cosa a domicilio

