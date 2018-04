“Correre velocemente migliora le capacità di apprendimento del cervello”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 aprile 2018) Mens sana, in corpore sano. Niente di pià vero a leggere un lavoro pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience da esperti del Champalimaud Centre for the Unknown, a Lisbona. Secondo i ricercatori più veloce si corre, più scattante è il cervello. Inoltre, se sino le prestazioni fisiche (nella corsa ad esempio), anche ledine gioveranno di conseguenza. La ricerca mostra che piùcorrono dei topolini, più rapidamente e meglio gli animali si dimostrano in ‘prove’ di. “Il nostro risultato principale è che possiamo permettere ai topolini di apprendere meglio semplicemente facendoli correre di più”, – afferma Catarina Albergaria, che ha condotto il lavoro, sottolineando dunque l’esistenza di una relazione di causa ed effetto tra prestazioni fisiche e mentali. Gli esperti stavano studiando altro ...