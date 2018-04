Coppia trova topo morto nell' insalata in busta | scatta la terapia antibiotica

Genova - Coppia trova topo in una busta di insalata : Genova, coppia trova topo in una busta di insalata Adesso i due devono effettuare una terapia antibiotica Continua a leggere

Coppia genovese trova un topo morto nell'insalata in busta : Un topo nell'insalata in busta. Lo ha trovato una Coppia di genovesi che, denunciato il caso, sono stati sottoposti a terapia antibiotica perché una parte era stata consumata senza accorgersi della presenza del roditore. Il topo è stato inviato ai laboratori Arpal, la Asl3 genovese ha allertato i colleghi di Bergamo, dove ha sede l'azienda che impacchetta e distribuisce quel tipo di insalata fresca.La verdura era stata acquistata ...

Nba - playoff : gli acCoppiamenti. Beli e Phila terzi a Est trovano Miami : L'ultima notte di regular season ha stabilito gli accoppiamenti playoff , sabato il via, e le classifiche di conference. Ecco il quadro eastern conference - , 1, Toronto Raptors vs , 8, Washington ...

Trovata morta Coppia di ex soldati americani a Vicenza. Ipotesi omicidio-suicidio : I cadaveri di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio in una abitazione di Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l'uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. Sul posto i Carabinieri.La donna aveva 44 anni, il marito 48. I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito ...

Juventus-Milan - Gattuso-Allegri che Coppia! Dallo sfogo alla pace ritrovata : Due anni insieme a Perugia come giocatori e altrettanti nel Milan con Allegri allenatore e Gattuso nei suoi ultimi scampoli di carriera da calciatore. Quattro stagioni di convivenza che hanno creato ...

Coppia di 90enni trovata senza vita in salotto : Torino, 9 mar. – (Adnkronos) – Sono stati trovati seduti su due poltrone, l’uno accanto all’altra, i corpi di due anziani coniugi rinvenuti nel salotto della loro abitazione alla periferia del capoluogo piemontese. Secondo i primi accertamenti, compiuti dagli investigatori nell’abitazione della Coppia, si tratterebbe di omicidio-suicidio: lui, 90 anni, avrebbe prima sparato alla moglie 88enne, poi si sarebbe ucciso ...

