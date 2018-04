Consultazioni | secondo giro a vuoto

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Le schermaglie, i veti incrociati, le rivendicazioni, i tatticismi e le battute continuano a farla da padrone: allo stallo politico non c'è ancora soluzione. E ildi #al Quirinale è andato a. Parlando dal palazzo presidenziale, il capo dello Stato Sergio #Mattarella, ha strigliato i partiti chiedendo loro di discutere ancora per qualche giorno per cercare di trovare una soluzione. Se il risultato delleparallele tra di loro sara' ancora una volta negativo, il compito di fare la scelta in grado di sbloccare l'impasse VIDEO spettera' al presidente, come da lui stesso ha annunciato quest'oggi. Le parole del presidente Mattarella Discorso ficcante ma allo stesso tempo pesato quello del presidente Mattarella. Dopo aver constatato l'impossibilita' di optare per una decisione in grado di portare alla costituzione di una maggioranza in ...