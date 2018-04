Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 | Barbara D’Urso torna nella casa e

optimaitalia

: 17 concorrenti, 7 settimane di reclusione nella Casa da 825 mq con 106 telecamere, un montepremi da 100 mila euro.… - rtl1025 : 17 concorrenti, 7 settimane di reclusione nella Casa da 825 mq con 106 telecamere, un montepremi da 100 mila euro.… - OptiMagazine : #GF15 Concorrenti e opinionisti del #GrandeFratello 2018: Barbara D'Urso torna nella casa e conferma l'addio alla d… - Checkwsel : RT @rtl1025: 17 concorrenti, 7 settimane di reclusione nella Casa da 825 mq con 106 telecamere, un montepremi da 100 mila euro. Barbara d'U… -

(Di lunedì 16 aprile 2018)delpronti a dare vita alla nuova edizione del reality in versione nip. Dopo il successo della doppia versione vip condotta da Ilary Blasi,D'Urso da domani sera, 17 aprile, sarà al timone della versione nip che vedrà una serie di sconosciuti aggiungersi ad alcuni volti noti della "cronaca" e dell'attualità per rimanere chiusipiù spiata d'Italia e rimanere lì per tre mesi circa sperando che gli ascolti li premino.D'Urso ha esitato prima di prendere in mano questa nuova edizione del programma perché, come la stessa conduttrice ha confermato, non solo sarà il suo terzo programma in diretta in settimana (insieme a Pomeriggio 5 e Domenica Live) ma perché i tempi sono cambiati e lei e i vertici Mediaset si accontenteranno di un punto percentuale in più rispetto all'ultima edizione.Protagonisti di questa ...