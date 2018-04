Conchita Wurst | Sono sieropositiva

“Sono positiva all’Hiv” - Conchita Wurst si confessa : L’artista e cantante austriaca Conchita Wurst rivela con un lungo post su Instagram di essere positiva all’Hiv da molti anni. La Wurst , al secolo Thomas Neuwirth, che ha vinto quattro anni fa l’Eurovision Song Contest con il brano ‘Rise like a Phoenix‘, spiega che questa ‘confessione’, che dovrebbe essere irrilevante per il pubblico e i suoi fan, arriva in seguito a una minaccia. “Sono positiva ...

La cantante austriaca Conchita Wurst ha detto di essere positiva al virus dell’HIV : La cantante austriaca Conchita Wurst ha detto di essere positiva al virus dell’HIV. Wurst, che ha 29 anni, era diventata famosa nel 2014 dopo aver vinto l’Eurovision Song Contest. Ha detto di essere positiva al virus dell’HIV in un messaggio The post La cantante austriaca Conchita Wurst ha detto di essere positiva al virus dell’HIV appeared first on Il Post.