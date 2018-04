ilfattoquotidiano

: «Da quando ho ricevuto la diagnosi, sono sotto trattamento medico, e da molti anni, senza interruzione, sotto il li… - osservatoriAIDS : «Da quando ho ricevuto la diagnosi, sono sotto trattamento medico, e da molti anni, senza interruzione, sotto il li… - Cascavel47 : Conchita Wurst: “Sono sieropositiva da molti anni” - zazoomblog : Conchita Wurst si confessa io sieropositiva da anni - #Conchita #Wurst #confessa -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Sono positiva all’Hiv daanni. Questo è irrilevante per il pubblico, ma un mio ex fidanzato minaccia di rendere pubblica quest’informazione privata, e io non darò a nessuno il diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita in futuro”: con queste paroleha deciso di “liberarsi della spada di Damocle per il resto della sua vita“. Thomas Neuwirth, conosciuto con lo pesudonimo di, ha dato questo annuncio sul suo profilo Instagram: “Da quando ho ricevuto la diagnosi, sono sotto trattamento medico, e daanni, senza interruzione, sotto il limite di rilevabilità, tanto da non essere in grado di trasmettere il virus. Non volevo rendere pubblica questa informazione per diverse ragioni, voglio citarne solo un paio qui: la più importante era la mia famiglia, che sapeva e mi ha supportato incondizionatamente dal primo giorno. ...