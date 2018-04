Conchita Wurst positiva all' Hiv

Conchita Wurst si confessa : «Sono sieropositiva da molti anni» : «Sono positiva all’Hiv da molti anni». Coraggioso gesto di Conchita Wurst che, con un lungo post su Instagram, ha rivelato la sua sieropositivà: «Questa notizia dovrebbe essere irrilevante per l’opinione pubblica», ha aggiunto la cantante austriaca spiegando le cause di questo improvviso coming out, «un mio ex ragazzo però ha minacciato di rendere pubblica questa informazione privata». Così, piuttosto che permettere ad una terza persona di ...

