optimaitalia

: Concerti di Piero Pelù nel 2018, in estate parte il Warm up tour: prime date e biglietti in prevendita… - OptiMagazine : Concerti di Piero Pelù nel 2018, in estate parte il Warm up tour: prime date e biglietti in prevendita… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Sono stati annunciati i primidinel, da maggio ad agosto in alcune delle principali città italiane.torna inquest'anno e lo fa a partire dal prossimo mese di maggio. Ildidinelinizia il 26 maggio da Carloforte e prosegue il 13 giugno a Capistrello prima di far tappa a Varallo Sesia, Francavilla e Lignano Sabbiadoro.Tra leannunciate, c'è anche il concerto in programma a Zafferana Etnea il prossimo 9 agosto. Sempre ad agosto, sono in programma eventi a Cittanova e Rispescia, rispettivamente il giorno 11 e il giorno 13 agosto.Queste non sono che ledeldidiche incoinvolgerà tutta la penisola.innel, i primi appuntamenti:26/5 - CARLOFORTE (SU) - LUNGOMARE CORSO BATTELLIERI13/6 - CAPISTRELLO (AQ) - PIAZZA CADUTI SUL ...