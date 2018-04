Conafi Prestitò - CdA delibera dividendo. Titolo vola

Conafi Prestitò posticipa Assemblea per approvazione bilancio : Teleborsa, - Conafi Prestitò comunica che la riunione dell' Assemblea degli azionisti per l'esame e l' approvazione del bilancio di esercizio 2017 avrà luogo il 22 maggio 2018 in unica convocazione ...

