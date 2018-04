Con Tutor nessun aumento tariffe

Il tribunale : “Via il Tutor dalle autostrade”La replica : resta ma Con un sistema nuovo : Il tribunale : “Via il Tutor dalle autostrade”La replica : resta ma con un sistema nuovo La Corte d`Appello di Roma ha stabilito che i Tutor utilizzati da Autostrade per l’Italia sono una forma di violazione del brevetto dell’azienda Craft (che ha fatto ricorso). Di conseguenza vanno rimossi. Per ogni giorno di ritardo nella rimozione la sanzione […]

