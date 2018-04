Con il Cai per diventare professori di montagna

S.Elia : sequestrata una borsa Con 50 dosi di cocaina : I carabinieri della stazione di San Bartolomeo, della compagnia CC di Cagliari, nel corso di un servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti eseguito nel corso di questo ...

Torino - Cairo punge la Juve : “Il Rigore di Madrid? Contro di loro non…” : Torino, Cairo- Urbano Cairo punge la Juve. Il Presidente granata, intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, ha colto l’occasione per discutere sull’episodio del Rigore di Madrid concesso negli ultimi minuti finali. “Contro DI loro NON L’AVREBBERO DATO…” Stoccata decisa e pungente da parte di Cairo:” Posso solo dire che in Italia quel Rigore a favore non […] L'articolo Torino, Cairo ...

Motocross - Mondiale 2018 : Jeffrey Herlings Continua a vincere - Tony Cairoli ha di fronte un rivale davvero eccezionale : Sette vittorie e tre secondi posti nei primi cinque round del Mondiale MXGP 2018. Come si può definire il ruolino di marcia di Jeffrey Herlings? Probabilmente il termine più giusto sarebbe “impressionante”, perchè non scendere mai sotto la piazza d’onore in un campionato così imprevedibile ed insidioso significa che si sta facendo qualcosa di eccezionale. L’olandese della KTM, senza dubbio, sta dimostrando di vivere un ...

BATMAN BEGINS/ Su Italia 1 il film Con Christian Bale e Michael Caine (oggi - 16 aprile 2018) : BATMAN BEGINS, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 16 aprile 2018. Nel cast: Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, alla regia Christopher Nolan. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 09:53:00 GMT)

Luca Tommassini : "Sopravvissuto alle notti a base di cocaina Con Whitney Houston - stavo per morire per aver mangiato 13 mozzarelle intere" : Sopravvissuto alle nottate a base di cocaina con Whitney Houston, stavo per morire per un'intossicazione da mozzarelle. questo è Luca Tommassini, genio e sregolatezza, art director di fama mondiale, ha lavorato con i più grandi artisti del mondo, da Madonna, a Michael Jackson, da Whitney Houston a Geri Halliwell fino a Robbie Williams.Approdato nella tv italiana, è stato per anni direttore artistico di XFactor prima di ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP in DIRETTA : Tony Cairoli - serve l’impresa Contro Jeffrey Herlings : Altro giro, altra sfida tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli. Anche il Gran Premio del Portogallo della MXGP, infatti, si annuncia come l’ennesimo grande duello di questa stagione tra questi due campioni che stanno dominando, e monopolizzando, il Mondiale 2018. Il tracciato di Agueda farà da scenario a due gare assolutamente emozionanti e da non perdere con Jeffrey Herlings (che ieri si è aggiudicato la Qualifying race, proprio davanti a ...

Motocross - GP Portogallo 2018 : Jeffrey Herlings si aggiudica la Qualifying Race di MXGP. Antonio Cairoli seCondo : Jeffrey Herlings si è aggiudicato la Qualifying Race della MXGP. L’olandese porta a casa l’antipasto del weekend del GP del Portogallo. Il leader del Mondiale ha preceduto al traguardo Antonio Cairoli, che era scattato meglio di tutti ma che si è visto poi rimontare e superare dal suo compagno di marca in KTM. Tony ha dovuto difendersi anche dal francese Romain Febbre, alla fine terzo, provando a raggiungere Herlings ma fermandosi a ...

Real Madrid-Juventus - Cairo punge i bianConeri : “in Italia…” : Real Madrid-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per i quarti di finale di Champions League, eliminazione che fa male per la squadra di Massimiliano Allegri che si trovava sullo 0-3 prima della beffa nel finale con il contestato rigore concesso ai Blancos nel finale e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo il presidente del Torino Cairo punge i bianconeri a Premium Sport: “Posso solo dire che in Italia quel ...

La Consegna della Fionda di Legno e l'inaugurazione di un busto all'ex sindaco di Cairo Osvaldo Chebello : questo il weekend in Provincia di ... : ALBENGA : sabato alle ore 8 presso l'auditorium San Carlo, cerimonia di premiazione del Concorso "C'era una svolta" , alle ore 16.00 sempre all'Auditorium per i bambini verrà proiettato un classico ...

Si cosparge il pene Con la cocaina e fa sesso Con l’amante : la 38enne muore. Medico nei guai : Andreas Niederbichler è un chirurgo plastico di fama nazionale in Germania. Secondo i pubblici ministeri la vittima, conosciuta su un sito di incontri online, ha accettato di fare sesso consensuale, prima di sentirsi male a casa sua. Ora si sta cercando di capire se, come pare, il 42enne abbia fatto altre vittime.Continua a leggere

CRUSH/ Su Rai 4 il film Con Lucas Till e Caitriona Balfe (oggi - 12 aprile 2018) : CRUSH, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Lucas Till, Crystal Reed, Sarah Bolger, Caitriona Balfe, alla regia Malik Bader. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:57:00 GMT)

Era arrivato in Italia Con un visto turistico - fermato a Merano Con mezzo chilo di cocaina : Merano . Era arrivato in Italia con un visto turistico ed è stato arrestato a Merano. A finire nei guai è un uomo di origine albanese. In occasione di un'attività di indagine effettuata dalla ...