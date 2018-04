La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da Contenuti malevoli : Sono numerose le false applicazioni presenti sul Play Store utilizzate per sorvegliare gli utenti a loro insaputa, mentre Google Maps è pieno di contenuti falsi, recensioni non veritiere e contenuti creati appositamente. L'articolo La sicurezza di Google Play Store e Google Maps è messa a rischio da contenuti malevoli proviene da TuttoAndroid.

Nokia 6.1 è disponibile all'acquisto Con Google Home Mini in omaggio : Nokia 6.1 è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia a 279 euro: coloro che lo acquisteranno entro il 31 luglio potranno ricevere in regalo il nuovo smart speaker Google Home Mini.

Google rilascia nuove versioni dei kit AIY Vision e AIY Voice Con Raspberry Pi : Google ha commercializzato nuove versioni dei kit AIY Vision e AIY Voice, che questa volta comprendono già tutto ciò di cui si ha bisogno per la costruzione e la configurazione, Raspberry Pi Zero compresi, con una nuova app e migliori istruzioni.

Esplorare le meraviglie a rischio Con "Open Heritage" di Google : Roma, , askanews, - In occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti, il 18 aprile Google ha lanciato il progetto "Open Heritage": un'iniziativa mondiale per mappare e creare modelli 3D di ...

Con Google i siti archeologici si visitano da casa. Nel progetto 3 meraviglie italiane : L'intesa tra Google e CyArk Kacyra ha fondato CyArk, un'organizzazione non profit che ha sviluppato l'archivio digitale in 3D più grande e più dettagliato al mondo delle meraviglie attualmente a ...

Con Google i siti archeologici si visitano da casa. Nel progetto 3 meraviglie italiane : In occasione della prossima Giornata Internazionale dei Monumenti, che si celebra mercoledì 18 aprile, Google lancia il progetto "Open Heritage": un'iniziativa mondiale per mappare e creare modelli 3D di aree archeologiche a rischio. L’idea non è nuova, nemmeno per la stessa Google che negli ultimi 7 anni, ha avviato collaborazioni con 1.500 musei di oltre 70 Paesi per portare online le loro collezioni e ...

Recensione TicHome Mini : Lo Smart Speaker Con Google Assistant : TicHome Mini Recensione: un’alternativa al Google Home Mini. TicHome Mini disponibile in Italia a 89€: ecco la nostra Recensione completa. Tutto quello che devi sapere su TicHome Mini, il nuovo Speaker con supporto a Google Assistant in italiano TicHome Mini Recensione TicHome Mini con batteria intergrata e IPX6 è l’alternativa al Google Home Mini: ecco la […]

Stranissimo problema per Honor 9 Con il Feed di Google : quali soluzioni? : Da alcuni giorni a questa parte ci sono state diverse segnalazioni da parte di utenti in possesso di un Honor 9 che hanno riscontrato un problema inaspettato. Premetto che il bug in questione, relativo al Feed di Google utilizzato da tantissimi androidiani anche qui in Italia, è del tutto indipendente dal rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per il top di gamma 2017. Cerchiamo di capire come si manifesta l'anomalia, ma ...

Con Android 8.0 Oreo Google ha migliorato il sistema di inserimento automatico delle password : Con Android 8.0 Oreo il team di Google ha semplificato l'utilizzo del riempimento automatico con un gestore di password. Scopriamo insieme come funziona

Perché Google sta finanziando Con milioni di euro le iniziative editoriali innovative : “Operiamo in un ecosistema complesso, ed è nel nostro interesse cercare di stimolarlo portando innovazione”. Madhav Chinnapa è direttore delle relazioni strategiche per editori e media di Google, e il suo ruolo è di creare un ponte tra il primo tra i motori di ricerca e l’industria dell’informazione. Nel 2015 ha lanciato il capitolo europeo della Google digital news initiative, progetto di ...

I nuovi sfondi di Google su Instagram potrebbero Contenere un suggerimento del nome di Android P : L'ultimo set di sfondi di Google ne include uno che presenta tanti ghiaccioli e qualcuno pensa che possa contenere un suggerimento del nome di Android P

Sony potrebbe lanciare uno smart display Con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli

Google Home e Google Assistant sono in grado di Controllare anche le luci Ikea TRÅDFRI : Le luci intelligenti Ikea TRADFRI possono ora essere controllate attraverso Google Assistant e Google Home/Mini, aggiungendoli nell'apposito menu.

Ora Google riConosce le razze di cani e gatti nelle tue foto : (foto: Google) È passato poco più di un mese da quando Google ha portato il riconoscimento intelligente delle immagini dalla fotocamera dei suoi smartphone Pixel agli smartphone della concorrenza. Google Lens, questo il nome della funzionalità, ora può riconoscere panorami e soggetti all’interno delle foto stoccate in Google foto su tutti i dispositivi iOS e su alcuni dei telefoni Android più in voga del momento, ma presto si doterà di ...