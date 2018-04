Commissario Montalbano 16 aprile su Rai 1 | episodio Il campo del vasaio con Belen

Il Commissario Montalbano - Il campo del Vasaio : trama - streaming : Il Commissario Montalbano torna protagonista della prima serata di Rai1, lunedì 16 aprile 2018 alle 21.25, con la replica della puntata dal titolo Il campo del Vasaio. Con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Isabel Soliman, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Giovanni Visentin, Giorgio Morra e con la partecipazione di Belen Rodriguez. La regia è di Alberto Sironi. Di seguito ecco ...

Il Commissario Montalbano non va in onda il 13 aprile - cambio di programmazione per La Corrida : Dopo la messa in onda eccezionalmente di venerdì, Il Commissario Montalbano cambia programmazione e non torna stasera 13 aprile. Le repliche con la fiction diretta da Alberto Sironi torneranno regolarmente ogni lunedì sera su Rai1. La scorsa settimana, la prima rete italiana aveva deciso di trasmettere un episodio di Montalbano come "tappabuchi" in attesa del debutto de La Corrida, che di fatti arriva da stasera. L'appuntamento con Montalbano ...

Il Commissario Montalbano incontra Belen Rodriguez ne ‘Il campo del vasaio’ : Una replica de Il commissario Montalbano doppiamente gradita per il pubblico italiano quella in onda lunedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1: Il campo del vasaio è infatti la famosa puntata che vede tra gli interpreti Belén Rodríguez – attualmente in corsa per la conduzione di un programma pop sui Mondiali dell’estate 2018 – in una delle sue prime (e tutto sommato convincenti) prove attoriali. Teen star, da Belen ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte l’Isola dei famosi : La replica dell’episodio Una lama di luce, della serie Il Commissario Montalbano, ha vinto il prime time del 9 aprile con 6.615.000 telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 26.9% di share. A seguire, Che fuori tempo che fa ha registrato 1.524.000 con il 13.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la semifinale dell’Isola dei famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.466.000 telespettatori pari al 23.7% di share. Nei dettagli ...

Il Commissario Montalbano - la replica di ‘Una lama di luce’ in onda lunedì sera : Come ogni lunedì sera, il 9 aprile torna su Rai1 alle 21.25 Il commissario Montalbano, la fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri che continua a spopolare in termini di share. Non importa che si tratti di una replica, la puntata settimanale sulle avventure del poliziotto di Licata piace molto al pubblico e stavolta è il turno di rivedere un altro episodio che ha esordito 2013: Una lama di luce. Il commissario Montalbano – Una lama ...

Il Commissario Montalbano - in onda la replica de ‘Il gioco degli specchi’ : Il Commissario Montalbano riparte dopo lo stop forzato dovuto al lutto per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi venerdì 6 aprile a partire dalle 21.25 su Rai1. Le avventure del Commissario siciliano ricominciano con una replica di un episodio risalente al 2013 nonché il ventiquattresimo della storia televisiva del personaggio inventato dallo scrittore Andrea Camilleri: Il gioco degli specchi. LEGGI: Camilleri: ‘Il successo di ...

Ascolti tv ieri - Il Commissario Montalbano vs l’Isola dei Famosi | Auditel 9 aprile 2018 : Il commissario Montalbano su Rai 1 o l’Isola dei Famosi su Canale 5? ieri sera, tra i principali canali del digitale terrestre, i telespettatori hanno avuto di che scegliere per lo più tra questi due programmi. Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv? Scopriamo assieme, dunque, quali sono stati gli esiti dei dati Auditel relativi al prime-time di ieri sera, lunedì 9 aprile. Ascolti tv ieri, 9 aprile –dati disponibili a partire dalle ...

Chi è Dajana Roncione - Valeria Bonifacio ne Il Commissario Montalbano - : Sport : è appassionata di scherma, boxe e tennis, ma attualmente pratica bikram yoga, displina per il rilassamento muscolare. Segni particolari : è stata speaker a Radio Futura Network di Palermo, ...

Curiosità su Una lama di luce - episodio de Il Commissario Montalbano in onda il 9 aprile su Rai1 : Prima dell'appuntamento di stasera con un nuovo episodio in replica de Il Commissario Montalbano, scopriamo tutte le Curiosità su Una lama di luce. Diretto da Alberto Sironi, la puntata è stata originariamente trasmessa il 6 maggio 2013, registrando 10.715.000 spettatori e uno share del 38,13%. L'episodio è tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, pubblicato da Sellerio nel 2012. Nella sinossi dell'episodio, scopriamo come due storie ...

Il Commissario Montalbano - anticipazioni Una lama di luce (9 aprile) : Il Commissario Montalbano – Una lama di luce, anticipazioni del 9 aprile 2018. Ottime notizie per i fan di Luca Zingaretti e de Il Commissario Montalbano, che questa sera potranno assistere alla replica dell’episodio Una lama di luce. Diretto da Alberto Sironi, Salvo sarà impegnato ad affrontare due diversi tipi di casi che sembrano essere in qualche modo connessi. Come guest star vedremo inoltre Dajana Roncione nei panni di Valeria ...

Il Commissario Montalbano - "Una lama di luce" : le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 6 aprile 2018 : Il Commissario Montalbano , ' Una lama di luce ': le anticipazioni della puntata di stasera lunedì 6 aprile 2018. Su Leggo , la trama e il cast della puntata di oggi in onda alle ore 21:25 su Rai1. ...

Il Commissario Montalbano/ Una lama di luce - su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi - 9 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 9 aprile, su Rai 1 va in onda una nuova replica della serie Il Commissario Montalbano: va in scena l'episodio "Una lama di luce", diretto come sempre da Alberto Sironi.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:39:00 GMT)

Ascolti tv ieri - Il Commissario Montalbano vs 12 anni schiavo | Auditel 6 aprile 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri? L’appuntamento con il commissario Montalbano avrà permesso a Rai 1 di fare nuovamente centro nel cuore (e all’attenzione) di gran parte degli italiani o il film 12 anni schiavo offerto da Canale 5 avrà conquistato il podio dello share? Scopriamolo assieme con tutti i dati Auditel di ieri. Ascolti tv di ieri, 6 aprile 2018 –dati disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. ‘Il gioco ...

Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi - replica stasera in tv 6 aprile : trama : Il Commissario Montalbano Il gioco degli specchi è il film stasera in tv venerdì 6 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 1. L’episodio fa parte della stagione 2013 ed è ispirata ad uno dei racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Commissario Montalbano: trama di Il gioco degli specchi Una bomba carta esplode davanti alla porta di un magazzino ...