Comey | Trump è ricattabile | non è moralmente idoneo a fare il presidente

Usa - Comey : Trump ha ostruito giustizia : 6.15 "C'è certamente qualche prova di ostruzione della giustizia" nelle azioni del presidente Trump: lo ha detto l'ex direttore dell'Fbi James Comey nell'intervista alla Abc, con riferimento a quando Trump, che definisce "bugiardo seriale", gli chiese di porre fine alle indagini sull'ex consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Michael Flynn. "E' un momento pericoloso per il nostro paese",sostiene Comey,che torna a paragonare ...

La replica di Donald Trump a James Comey : "Talpa e bugiardo - un onore licenziarlo" : Il presidente Usa risponde su Twitter alle anticipazioni del libro dell'ex direttore Fbi, in uscita martedì prossimo

"Trump immorale come un boss della mafia". La vendetta di Comey in un libro di memorie : "immorale, prepotente, e non legato in alcun modo alla verità": così James comey descrive Donald Trump nel suo libro che uscirà la prossima settimana e di cui i media americani danno ampie anticipazioni. Oltre 300 pagine di memorie intitolate "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" in cui l'ex numero uno dell'Fbi si toglie più di un sassolino dalle scarpe, dopo essere stato licenziato in tronco dal presidente ...

