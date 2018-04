Come si calcola il bollo auto

Pensione con le quote? Chi sono i beneficiari e Come si calcola 97 - 6 Video : La riforma Fornero è ancora in vigore e lo sara' anche per il 2018 nonostante i partiti politici o almeno molti di essi che da ieri sono alle prese con le consultazioni del Presidente Mattarella per il nuovo Governo, lascino credere che ci possa essere una contro-riforma. Per tutto il 2018 i requisiti da raggiungere per andare in Pensione sono definitivi, così come appare intoccabile l’aumento di ulteriori 5 mesi che dal 2019 fara' capolino per ...